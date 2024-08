Brandon Aiyuk para os Steelers? Não tão rápido, porque os 49ers estão pedindo um preço muito alto

EO San Francisco 49ers e o Pittsburgh Steelers não estão nem perto de um acordo comercial com Brandon Aiyuk, apesar dos rumores anteriores de discussões intensas. De acordo com Gerry Dulac do Pittsburgh Post-Gazetteas duas equipes não estão na fase de “definir os detalhes finais” sobre uma possível troca, e os Steelers não incluiriam um wide receiver no acordo.

Além disso, Jim Wexell do Steel City Insider relata que os 49ers estão pedindo aos Steelers duas escolhas de primeira rodada em troca de Aiyuk, o que parece um preço exorbitante. Como Wexell coloca, “Duas escolhas de primeira rodada são demais para Aiyuk.“

Brandon Aiyuk reage à falta do primeiro lugar no Top 10 de jogadas do SportsCenter

Aiyuk, que está entrando no quinto e último ano de seu contrato de novato, teve solicitou uma troca dos 49ers no mês passado, após meses de negociações malsucedidas de extensão de contrato. O wide receiver de 26 anos está saindo de um ano de carreira, pegando 75 passes para 1.342 jardas e sete touchdowns, ajudando o 49ers a chegar ao Super Bowl 58. Em sua carreira, Aiyuk tem 269 recepções para 3.931 jardas e 25 touchdowns.

Steelers não estão prontos para atender ao alto preço pedido pelos 49ers

Embora Aiyuk seja, sem dúvida, um jogador talentoso, o preço pedido pelos 49ers é duas escolhas de primeira rodada parecem excessivas. É compreensível que a equipe queira obter o máximo valor por um jogador do calibre de Aiyuk, mas esse tipo de pacote de troca normalmente é reservado para verdadeiros astros ou talentos que mudam a franquia.

Os Steelers, por outro lado, parecem não estar dispostos a se desfazer de uma quantia tão significativa de capital de draft para Aiyuk. Eles provavelmente têm outras prioridades e necessidades para abordar no próximo draft, e podem não estar dispostos a hipotecar seu futuro por um único jogador, não importa o quão talentoso ele seja.

Vale a pena notar que o New England Patriots havia desistido anteriormente da disputa por Aiyuk devido ao alto preço pedido pelos 49ers e à relutância de Aiyuk em jogar por eles. Isso ressalta ainda mais os desafios que os 49ers podem enfrentar para encontrar um parceiro comercial adequado para o wide receiver descontente.

À medida que a offseason avança, será interessante ver se os 49ers e os Steelers conseguem chegar a um acordo sobre uma possível troca de Aiyuk ou se o futuro do wide receiver permanece incerto.