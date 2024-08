Brandon Aubrey incendeia Cowboys com FG de 66 jardas na vitória da pré-temporada

LAS VEGAS — O chutador do Dallas Cowboys, Brandon Aubrey, soube imediatamente que pegou a bola com força com o pé direito.

O field goal de 66 jardas de Aubrey na vitória dos Cowboys por 27 a 12 na pré-temporada contra o Las Vegas Raiders na noite de sábado teria igualado o recorde da NFL estabelecido por Justin Tucker do Baltimore Ravens em 2021.

“Parece que nada está bem ali”, disse Aubrey. “Tem um pequeno salto do seu pé, que gruda no seu pé por uma fração de segundo e depois vai. Ele meio que dispara, salta do seu pé. E você sabe logo de cara que foi um golpe bom e limpo.”

No jogo de pré-temporada da semana passada contra o Los Angeles Rams no SoFi Stadium, a tentativa de 65 jardas de Aubrey foi ampla e potencialmente um pouco curta. Após o jogo, o técnico Mike McCarthy pensou em dar a Aubrey uma chance de 72 jardas no início do drive, mas disse: “Bones não estava sentindo isso”, referindo-se ao coordenador de times especiais John Fassel.

Trey Lance preparou o chute de 66 jardas de Aubrey com uma corrida de 20 jardas, indo alertamente ao chão faltando três segundos para o fim do jogo, na linha de 48 jardas de Las Vegas.

No ano passado, Aubrey, uma antiga escolha de primeira rodada do Toronto FC na MLS que começou a chutar há apenas alguns anos antes de chegar ao Philadelphia Stars da USFL, liderou a NFL em pontuação com 157 pontos.

Ele fez 36 de 38 tentativas de field goal na temporada passada, incluindo um recorde de 35 consecutivos para começar uma carreira. De 50 jardas ou mais, ele acertou 10 de 10, incluindo um de 60 jardas contra o Philadelphia Eagles.

“É uma ótima arma para ter quando você precisa chegar aos 50”, disse McCarthy.

O chute caiu na rede, mas não está claro de quão longe ele teria sido bom. De acordo com o Next Gen Stats, o chute tinha uma probabilidade de field goal de 8%.

“Parecia que ainda tinha bastante, isso é certo”, disse McCarthy.

Disse Aubrey: “Não tenho certeza. De lá de trás é meio difícil de ver.”

Aubrey percebeu nos aquecimentos antes do jogo que a bola estava voando muito bem dentro do Estádio Allegiant.

“Vindo aqui, não há vento, condições perfeitas, campo de grama agradável com um pouco de elevação, sendo em Vegas”, ele disse. “É um bom lugar para jogar.”

Talvez seja a força do novo pai também.

Minutos depois da derrota dos Cowboys para os Rams, Aubrey estava correndo para o Aeroporto Internacional de Los Angeles para pegar um voo para casa porque sua esposa, Jenn, estava prestes a dar à luz seu filho, Colton.

“O jogo terminou por volta das 4:39 e eu estava no terminal por volta das 5:15”, disse Aubrey. “Eu saí de lá. … Cheguei em casa por volta das 12:30 e fomos para o hospital às 4:30. Não foi muito tempo. Isso foi sem dormir, seguido por obviamente sem dormir nos próximos dias. Apenas me atualizando e me recuperando.”

Aubrey retornou a Oxnard, Califórnia, para o campo de treinamento a tempo para o treino de quinta-feira.

“Tem sido agitado”, ele disse. “Tem sido cansativo. Mas, você sabe, tem sido uma mudança de vida e emocionante. Provavelmente, eu diria, a melhor semana da minha vida.”

Quando Aubrey voltar para casa do campo de treinamento na quinta-feira, ele levará a bola de futebol e a chuteira direita de presente para seu filho.

“O tênis já está quase pronto para ser usado, então é hora de aposentá-lo”, disse ele.

Então, qual foi o chute mais longo que Aubrey já deu?

“Brincando sozinho? 70 [yards]”, ele disse.

Na temporada regular, McCarthy pode não brincar depois da exibição de sábado.