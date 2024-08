Brandon Royval x Tatsuro Taira em preparação para o evento principal do UFC Vegas 98

Brandon Royval está de volta à ação.

Royval deve enfrentar o desafiante Tatsuro Taira no evento principal do próximo UFC Vegas 98, que acontece no UFC Apex em 12 de outubro. O confronto foi anunciado pela primeira vez pelo comentarista do UFC John Gooden durante a pesagem do UFC 304 e depois confirmado ao MMA Fighting por fontes próximas à situação.

Atualmente o peso mosca nº 4 no MMA Fighting Global Rankings, Royval (16-7) desafiou Alexandre Pantoja pelo título em dezembro passado, perdendo por decisão unânime. Ele se recuperou com uma vitória por decisão dividida sobre o bicampeão Brandon Moreno em seu confronto principal do UFC Cidade do México.

Taira, número 9 do ranking, é amplamente visto como um dos melhores prospectos de todo o MMA. O lutador japonês de 24 anos tem um currículo perfeito de 16-0, com seis vitórias no UFC, incluindo quatro finalizações. Mais recentemente, Taira derrotou o desafiante ao título Alex Perez em sua luta principal em junho, quando Perez sofreu uma lesão no joelho durante uma queda de Taira.

Vários outros confrontos do card já foram anunciados, incluindo uma luta no peso galo entre o ex-campeão Cody Garbrandt e Miles Johns e uma disputa no peso leve entre Grant Dawson e Rafa Garcia.

Damon Martin contribuiu para esta reportagem.