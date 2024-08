Brasil vence França e mantém vivo sonho olímpico de Marta

O Brasil derrotou a anfitriã França por 1 a 0 em Nantes para chegar às semifinais do futebol olímpico feminino e estender a carreira internacional de alto nível da lendária atacante Marta.

Marta, seis vezes eleita melhor jogadora do mundo, foi suspensa nas quartas de final após receber um cartão vermelho na derrota do Brasil para a Espanha, na última partida da fase de grupos.

Na época, com o Brasil lutando para chegar à fase de grupos, esse parecia ser um triste fim para a carreira olímpica da atleta de 38 anos, que anunciou que se aposentará do futebol internacional neste ano.

Mas depois de ficar em terceiro lugar em seu grupo, com duas derrotas em três jogos, o Brasil venceu sem a jogadora amplamente considerada a melhor de todos os tempos no futebol feminino.

Gabi Portilho marcou o gol decisivo, passando por dois defensores e finalizando sem chance para a goleira Constance Picaud aos 82 minutos, para alegria de Marta, que assistia na arquibancada.

O Brasil, com Marta de volta após suspensão, enfrentará a Espanha nas semifinais na terça-feira e tem a chance garantida de disputar uma medalha.

O Brasil comemora o gol da vitória de Gabi Portilho contra a França. Robert Cianflone/Getty Images

Apesar de todos os seus elogios, Marta nunca ganhou um título olímpico ou de Copa do Mundo Feminina com o Brasil. O time chegou perto duas vezes, ganhando medalhas de prata em 2004 e 2008.

A França pagou o preço por não aproveitar suas chances no primeiro tempo, com Sakina Karchaoui tendo um pênalti defendido aos 16 minutos pela goleira brasileira Lorena.

Griedge Mbock Bathy então cabeceou no travessão após escanteio aos 39 minutos.

O gol de Portilho foi o primeiro chute do Brasil no alvo, mas ela acertou a trave no final.

A ex-campeã mundial Espanha reagiu após estar perdendo por 2 a 0 e avançou para as semifinais ao derrotar a Colômbia na disputa de pênaltis.

A Espanha venceu por 4 a 2 nos pênaltis no Stade de Lyon, com a vencedora da Bola de Ouro, Aitana Bonmatí, marcando o pênalti decisivo.

Catalina Usme e Liana Salazar não conseguiram marcar pênaltis para a Colômbia, que parecia pronta para avançar para as semifinais após abrir 2 a 0 com Mayra Ramírez e Leicy Santos.

Jenni Hermoso deu início à reação da Espanha no segundo tempo e Irene Paredes forçou o jogo para a prorrogação com um gol de empate no sétimo minuto de acréscimo.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.