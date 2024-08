Brasileiras Ana Patrícia e Duda conquistam ouro no vôlei de praia feminino nos Jogos de Paris

PARIS — Nem mesmo um tenso tête-à-tête na disputa pela medalha de ouro conseguiu estragar o clima da maior festa na praia de Paris.

Brandie Wilkerson, do Canadá, e Ana Patrícia, do Brasil, entraram em uma disputa de dedos apontando e gritando na rede no terceiro set decisivo da final de vôlei de praia das Olimpíadas de Paris na sexta-feira à noite. O árbitro tentou manter a paz, mas foi o DJ do Estádio da Torre Eiffel que acalmou os ânimos na areia tocando “Imagine”, de John Lennon, no sistema de som.

Os jogadores riram e bateram palmas. A multidão aplaudiu e cantou junto.

Wilkerson recebeu um cartão amarelo.

Os brasileiros mais bem colocados saíram com a medalha de ouro.

“Somos competidores e estamos lutando pela mesma coisa: há apenas uma medalha de ouro”, disse Wilkerson durante uma entrevista coletiva após a partida, na qual os dois riram e, brincando, ergueram os punhos como se fossem brigar.

“Imediatamente após o jogo, é tudo amor e respeito”, ela disse. “Nós trazemos o melhor um do outro, e estou honrada em jogar contra esse time.”

Ana Patrícia e Duda se recuperaram de um déficit de 11-5 para levar o primeiro a 21, vitória por dois, primeiro set, 26-24, e o Canadá venceu o segundo por 21-12. O Brasil abriu uma vantagem de 12-7 no tiebreak do primeiro a 15 quando, após uma disputa na rede, Wilkerson e Ana Patrícia começaram a apontar dedos uma para a outra.

O segundo árbitro, o que estava no nível da areia, saiu para separar os dois jogadores, mas Wilkerson continuou a discutir e recebeu um cartão amarelo. Enquanto os brasileiros se posicionavam para sacar para o próximo ponto, o DJ começou a tocar “Imagine”, a música do falecido Beatle pedindo união e paz.

A mensagem repercutiu entre os jogadores.

“Que bela oportunidade temos de jogar as finais sob a Torre Eiffel contra os melhores do mundo”, disse Wilkerson. “Tipo, isso, por si só, é uma vitória.”

Wilkerson disse aos repórteres depois que tudo foi um mal-entendido: ela estava respondendo à sua família, torcendo na multidão atrás dos brasileiros, e Ana Patrícia pensou que Wilkerson estava provocando-a.

“Estamos bem animados, parceiros estão chegando, árbitros estão chegando. Então foi uma bagunça”, disse Wilkerson. “Mas depois do jogo, e mesmo quando eles vieram apertar nossas mãos, ainda na quadra, houve um abraço imediato e meio que, ‘Ei, está tudo bem.'”

Quando o jogo foi retomado, o Brasil levou apenas mais cinco pontos para derrotar Wilkerson e Melissa Humana-Paredes, dando início a uma festa que o lar espiritual do esporte não via desde que sediou os Jogos do Rio de Janeiro de 2016 em Copacabana. Em Tóquio, o país foi excluído dos Jogos de Verão pela primeira vez desde que o vôlei de praia foi adicionado ao programa em 1996.

Três anos depois, o Brasil não só voltou ao pódio como subiu ao degrau mais alto.

Com os flashes da Torre Eiffel brilhando ao fundo e fãs vestidos de amarelo e verde cantando e agitando bandeiras brasileiras, o país recebeu seu primeiro ouro feminino desde Atlanta. (Os Estados Unidos, que venceram quatro dos últimos cinco, foram eliminados nos torneios masculino e feminino em Paris.)

Após a cerimônia de medalhas, os canadenses e brasileiros — junto com o suíço ganhador do bronze — posaram para selfies juntos. Wilkerson e Ana Patrícia conversaram e se abraçaram; pode até ter havido um beijo no ar.

“Era uma coisa de jogo”, disse Ana Patrícia. “Todo mundo quer ganhar. Mas acontece. É todo mundo tentando ganhar, mas agora está tudo bem.”

Wilkerson e Humana-Paredes retornarão ao Canadá com a primeira medalha de vôlei de praia do país desde que os homens ganharam o bronze nos Jogos de Atlanta de 1996. Esse time foi treinado pelo pai de Humana-Paredes.

A Suíça derrotou a Austrália em dois sets na disputa pelo terceiro lugar na sexta-feira à noite e conquistou a medalha de bronze.

Nina Brunner e Tanja Huberli venceram as medalhistas de prata de Tóquio, Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar, por 21-17, 21-15 em 39 minutos. Foi a segunda edição consecutiva dos Jogos de Verão em que uma equipe suíça levou a medalha de bronze, três anos depois de Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré terem ficado em terceiro lugar em Tóquio.

No lado masculino, a Suécia enfrentaria a Alemanha pelo ouro no sábado à noite, com Noruega e Catar disputando o bronze.