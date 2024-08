Brian Flores – As palavras de Tua Tagovailoa são duras, desejo o melhor ao QB

EAGAN, Minnesota — O coordenador defensivo do Minnesota Vikings, Brian Flores, adotou um tom conciliador na terça-feira em relação ao quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, um dia após a publicação de uma entrevista na qual Tagovailoa chamou Flores de “pessoa terrível”.

“Estou genuinamente, genuinamente feliz pelo sucesso que Tua teve”, disse Flores, “e realmente desejo a ele nada além do melhor”.

Flores foi o treinador principal dos Dolphins nas duas primeiras temporadas de Tagovailoa em Miami, de 2020 a 21. Ele foi demitido em janeiro de 2022 em meio a especulações de que seu relacionamento com Tagovailoa estava tenso.

Em uma entrevista que ocorreu na semana passada com o “The Dan LeBatard Show”, um trecho do qual foi ao ar na segunda-feira, Tagovailoa comparou o estilo de treinamento de Flores ao do atual técnico Mike McDaniel, dizendo: “Se você acordasse todas as manhãs e eu lhe dissesse [that] você é péssimo no que fez, que não pertence fazendo o que faz, que não deveria estar aqui, que esse cara deveria estar aqui, que você não conquistou esse direito, e então outra pessoa entra e diz: ‘Cara, você é o mais indicado para isso'”, ele disse na entrevista. “Como você se sentiria ouvindo um ou outro…”

Flores respondeu na terça-feira falando sobre Tagovailoa durante boa parte de uma coletiva de imprensa previamente agendada que durou quase 17 minutos. O safety dos Vikings, Josh Metellus, e o defensive lineman Harrison Phillips flanquearam Flores quando ele começou a falar, uma demonstração de apoio que Flores disse, “significou muito”.

Com a voz trêmula às vezes, Flores pareceu reconhecer que seu estilo de treinamento pode não ter agradado alguns jogadores em Miami e indicou que trabalhou para melhorar nas três temporadas seguintes.

“Acho que parte do treinamento é corrigir”, disse Flores. “Sempre vou corrigir. Sempre terei um alto padrão. E acho que, olha, refleti muito sobre a situação, refleti sobre a situação e a comunicação. Acho que há coisas que eu poderia fazer melhor, com certeza, e cresci dessa forma, e tentei aplicar as coisas que poderia fazer melhor e as coisas que aprendi nos últimos dois, três anos.

“Mas eu diria que, a longo prazo, tive muitos relacionamentos excelentes ao longo dos meus 21 anos de carreira aqui na liga. Jogadores, treinadores, pessoal, equipamento, pessoas na cozinha. Quero dizer, realmente em geral, tive muitos relacionamentos excelentes. Vou continuar fazendo isso, mas também estou sempre procurando melhorar e me envolver.”

Em sua entrevista, Tagovailoa disse que ter uma “pessoa terrível dizendo coisas que você não quer ouvir ou provavelmente não deveria ouvir” acabará levando a pessoa a acreditar nessas coisas.

“Olha, eu sou humano”, Flores disse em resposta. “Então isso me atingiu de uma forma que não foi… positiva para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que usar isso e dizer: ‘Ei, como posso crescer a partir disso? Como posso ser melhor?’ E é realmente onde estou desse ponto de vista. Eu sinto que sou eu? Não. Mas como posso crescer a partir dessa situação e criar um mundo onde não seja o caso de alguém dizer isso sobre Brian Flores?”

Não está claro quando Flores e Tagovailoa falaram pela última vez. Flores disse que pensou em entrar em contato com Tagovailoa para ajudar os dois a seguir em frente depois do tempo que passaram juntos em Miami. Os Vikings e os Dolphins não se encontram na temporada regular.

“Talvez se esse tempo surgir ou estiver disponível, certamente estou aberto a isso”, disse ele. “Mas tenho muitas outras coisas acontecendo também, assim como ele. E, novamente, estou realmente focado nos caras aqui e no trabalho que estamos fazendo aqui.”

No final das contas, Flores disse que começou a treinar para causar o mesmo impacto nos jovens que os treinadores para os quais ele jogou tiveram sobre ele quando jovem na Pop Warner e durante seu tempo no Boston College.

“Quero causar o mesmo tipo de impacto, impacto positivo, nos jovens”, disse ele, “ajudando-os a se tornarem tão [Vikings coach Kevin O’Connell says] o tempo todo, as melhores versões de si mesmos. E esse é realmente meu objetivo, sempre como treinador. Então, desejo nada além do melhor para Tua e, mais do que tudo, estou focado apenas nos Vikings de 2024 e nos jogadores que temos.”