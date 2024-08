Britain Hart está feliz com o sucesso de Paige VanZant fora do BKFC, mas “as pessoas são realmente muito más com ela”

Há pouco mais de três anos, Britain Hart foi efetivamente apontada como “a outra garota” quando foi desafiada contra Paige VanZant depois que ela desertou do UFC e assinou um contrato lucrativo para se juntar ao elenco do BKFC.

Ela pode ter começado aquela noite como o lado ‘B’ de VanZant, mas Hart fez uma exibição amplamente dominante ao longo de cinco rounds para garantir a vitória por decisão unânime. No sábado, Hart defende seu título peso-palha do BKFC contra Taylor Starling no evento principal do primeiro card da promoção em Sturgis, SD, que acontece durante o famoso rally de motocicletas de uma semana, onde quase meio milhão de entusiastas de motociclismo descem para a pequena cidade despretensiosa no meio do nada.

Enquanto Hart se consolidou como um dos rostos do BKFC, VanZant só retornou para mais uma luta sem luvas quando perdeu para a veterana do UFC Rachael Ostovich. Desde então, VanZant fez uma carreira lucrativa para si mesma através da modelagem online, mas também saltou para a cena do boxe influenciador com uma luta contra Elle Brooke e, mais recentemente, competiu no Power Slap de Dana White, onde obteve uma vitória em sua estreia.

Qualquer rivalidade que tenha surgido entre eles antes da luta já acabou há muito tempo, e Hart admite que ela mesma torceu para que VanZant tivesse sucesso nos últimos anos.

“Eu nem vou mentir — eu assisti a essa merda”, Hart disse ao MMA Fighting sobre a luta Power Slap de VanZant. “Foi muito divertido. Só diz que os haters também são fãs. Mas, falando sério, eu gosto da Paige. Na verdade, eu tenho, para ser bem honesto com você, não que eu tenha pena dela, porque eu sei que é a última coisa que ela quer, mas ela é alguém em quem eu fico de olho e ela não vai desistir.

“Mas as pessoas são realmente f*didamente más com ela. As pessoas são más e jogam isso nela. Paige realmente não é má com ninguém. Eu não a vejo menosprezando as pessoas. Eu realmente quero vê-la se sair bem na vida, eu realmente quero.”

A luta de tapas não é para todos, mas até Hart admitiu que houve um momento em que ela considerou participar até que seus treinadores decidiram o contrário.

Ela ainda gostava de ver VanZant fazendo o que sabe fazer e Hart não vê razão para odiar sua ex-oponente por não fazer nada além do que ela quer fazer.

“Me ofereceram para fazer [slap fighting] anos atrás e eu queria”, disse Hart. “Talvez não fosse Power Slap, mas era luta de tapa em geral, mas minha equipe me deu seu raciocínio sobre ‘de jeito nenhum, Grã-Bretanha, isso não vai acontecer’. Vê-la fazer isso e muitas pessoas foram maldosas sobre seu estremecimento e talvez sua performance nisso, mas ela conseguiu a vitória. Você sabe o que eu gostei de ver dela? Sua reação. Eu amei ver sua reação ao vencer algo tão bizarro e louco como levar um tapa na cara. A reação dela trouxe um sorriso ao meu rosto. Isso fez meu dia um pouco melhor.

“Eu não julgo mais tanto as pessoas. Eu realmente tenho colocado as vendas nos olhos e focado apenas em mim e nas pessoas diretas que me amam. Eu fico feliz por outras pessoas quando elas estão felizes e são boas pessoas.”

Quanto à possibilidade de VanZant retornar ao BKFC um dia, ela tem sido inflexível em dizer que ainda quer cumprir a luta final de seu contrato atual.

Hart não necessariamente acredita que VanZant retornará para outra luta corpo a corpo, mas ela certamente não tem problemas se isso acontecer.

“Eu acho que nessa época é tão louco, todo mundo está pensando no boxe de celebridades, no OnlyFans. Todo mundo está pensando no clickbait”, disse Hart. “Ela sempre será clickbait, então ela se preparou bem para isso. Eu pude ver [her coming back to BKFC] se ela quiser, mas não vejo por que ela faria isso. Acho que o contrato dela expirou. Tem um carimbo de data e hora naquela coisa.

“O que eu gosto em Paige, se ela voltar, eu dou as boas-vindas porque ela não está sentada lá se gabando ‘oh, eu sou a melhor lutadora do mundo, eu sou a mais durona, eu sou perigosa, eu vou mostrar descaradamente o que está acontecendo.’ Você vê isso em outras lutadoras que vêm e vão, que dão desculpas como ‘eles não me pagam o suficiente… Eu voltarei quando me pagarem, mas eu acabaria com todas as garotas de lá.’ Você não pode dizer isso. Você não pode dizer que pode bater na bunda de todas as garotas da organização, mas dizer que não vai voltar a menos que elas te paguem. Coloque seu dinheiro onde está sua boca. Venha e prove que você pode nos vencer e então talvez falemos sobre o dinheiro mais tarde.”

Ainda não se sabe se VanZant retornará ao BKFC ou não, mas Hart não a culpará por quaisquer escolhas que ela fizer em sua carreira.

“Se ela voltar, acho que ela fez isso de uma forma respeitosa”, disse Hart. “E se ela voltar, será ótimo para a organização. Talvez ela esteja se redimindo.”