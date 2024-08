Britain Hart faz performance punitiva para vencer Taylor Starling no evento principal do BKFC 63

Com um corte enorme no olho esquerdo, Britain Hart se recusou a recuar, em vez disso, distribuiu uma grande quantidade de punições para defender seu título peso-palha no evento principal do BKFC 63.

Apesar do sangue escorrendo pelo seu rosto e de um esforço valente da desafiante Taylor Starling, foi Hart quem conectou os melhores socos e manteve a pressão por todos os cinco rounds. Enquanto Starling teve seus momentos, Hart conectou os socos mais fortes e o melhor impacto para garantir a decisão, com os juízes marcando a luta em 48-47, 49-46 e 48-47, enquanto ela mantém seu cinturão.

“Eu me sinto foda pra caralho”, Hart disse após sua vitória. “Eu te disse, eu sou a pior mulher a fazer isso. Estou aqui para mostrar que não importa o que aconteça, nós ainda podemos sorrir e ficar bem fazendo isso.”

Não houve nenhum processo de sentimento nessa luta pelo título, já que Starling avançou para começar a disputa e Hart a encontrou com uma série de contra-ataques violentos. Hart aparentemente teve total desrespeito pelo poder de Starling, já que ela apenas marchou para frente em cada troca e desferiu rajadas de socos em sucessão.

Starling balançou selvagemente, mas Hart conectou com socos muito mais limpos, incluindo uma combinação que abalou a desafiante pouco antes do fim do round de abertura. Mesmo com um começo forte, Hart ainda foi para seu canto com um corte sobre seu olho esquerdo.

Hart continuou a aplicar pressão para frente enquanto Starling circulava para evitar os maiores socos vindos da campeã peso-palha. Quando Starling finalmente marcou Hart com uma grande direita, ela comeu uma das suas e pareceu que levou a pior.

Quando o corte em seu olho realmente começou a pingar sangue e Starling começou a conectar um bom jab, Hart ficou ainda mais determinado a atrair Starling para uma briga. Com os segundos se esgotando no terceiro round, Hart avançou com uma saraivada de socos e vários escaparam da defesa de Starling enquanto ela recuava contra as cordas.

Enquanto as estatísticas mostravam Starling acertando mais socos, ela ainda parecia estar absorvendo mais punição. Dito isso, Starling continuou indo para Hart e conectou alguns de seus melhores golpes no quarto round, enquanto a campeã desacelerava um pouco.

Mesmo quando ela estava levando a pior nas trocas, a habilidade de Hart de aproveitar ao máximo os segundos finais dos rounds permitiu que ela infligisse muito dano em Starling e seu rosto mostrou isso. Essa realmente foi a história da luta, com Starling ficando na frente no começo e Hart dando os golpes maiores no final.

A vitória serve como a terceira defesa de título de Hart, mas não há descanso para os cansados, com Tai Emery, recém-saído de uma vitória por nocaute cruel, sendo o próximo desafiante na fila.

“Estou aqui”, disse Hart quando perguntado sobre Emery. “Eu estive aqui. Eu lutei com todos eles do UFC, caras de mentira, ‘Dancing with the Stars’, vadias australianas, então tragam tudo.”