Brittany Cartwright afirma que Jax Taylor não doou para instituições de caridade contra o câncer, apesar da promessa

A estrela do reality postou uma captura de tela de um vídeo no Jax Taylor ‘s Cameo – a plataforma onde os fãs podem comprar mensagens personalizadas de celebridades – onde ele afirma que está pegando cada dólar e doando para uma instituição de caridade que luta contra o câncer.

Bem, BC chamou sua ex-namorada com uma captura de tela do clipe … chamando-o de “nojento” por não ter realmente doado o dinheiro – e marcando Cameo no post para informá-los sobre a suposta fraude.