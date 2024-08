Brittney Griner emocionada com o retorno dos americanos em troca de prisioneiros

VILLENEUVE-D’ASCQ, França — Brittney Griner conhece muito bem as emoções intensas de se envolver em uma troca de prisioneiros e disse na quinta-feira à noite que está “perdidamente apaixonada” pelo retorno de seus compatriotas americanos da Rússia.

“Ótimo dia. É um ótimo dia. É um ótimo dia”, disse Griner depois que os EUA venceram a Bélgica por 87-74 para garantir uma vaga nas quartas de final dos Jogos de Paris. “Falaremos mais sobre isso depois. Mas estamos muito felizes pelas famílias agora. Qualquer dia que os americanos voltem para casa, isso é uma vitória. Isso é uma vitória.”

A duas vezes medalhista de ouro olímpica passou por sua própria troca de prisioneiros de alto nível com a Rússia em 2022, após ter sido condenada a nove anos por posse de drogas e contrabando.

Griner ficou emocionado ao saber que o repórter do Wall Street Journal Evan Gershkovich e Paul Whelan, um executivo de segurança corporativa de Michigan, ambos condenados por acusações de espionagem que o governo dos EUA considera infundadas, estavam voltando para casa como parte da maior troca desse tipo desde a Guerra Fria.

Griner não compartilhou exatamente como soube da troca de prisioneiros, mas disse que ficou “definitivamente emocionada” ao ouvir a notícia.

“Tenho certeza de que será ainda mais emocionante um pouco mais tarde”, ela disse. “É. Estou feliz. Como se fosse uma grande vitória. Uma vitória enorme.”

Em uma declaração conjunta com sua esposa, Cherelle, publicada posteriormente no Instagram, Griner reiterou que “estamos cheios de alegria e alívio pelos quatro cidadãos americanos que retornaram em segurança para a América hoje”, referindo-se a Alsu Kurmasheva, uma jornalista russo-americana, e Vladimir Kara-Murza, um residente permanente legal dos EUA, além de Gershkovich e Whelan.

“Cada americano retornado é uma vitória”, continuou a declaração em parte. “Embora hoje seja um dia de comemoração, nossos corações estão com os muitos americanos que ainda estão sendo mantidos reféns no exterior e suas famílias. À medida que estendemos apoio àqueles que retornaram e celebramos as mãos coletivas que ajudaram a tornar as famílias americanas inteiras, devemos continuar a fazer tudo o que pudermos para lançar luz sobre os americanos restantes detidos.”

Brittney Griner passou por sua própria troca de prisioneiros de alto nível com a Rússia em 2022 e, desde que retornou aos EUA, tem assumido um papel ativo em ajudar outros americanos detidos em países estrangeiros. Foto AP/Michael Conroy

Griner retornou aos EUA em dezembro de 2022. Agora, 19 meses depois, ela está jogando pela seleção nacional, que venceu seu 57º jogo consecutivo nas Olimpíadas na quinta-feira. Griner marcou sete pontos enquanto ajudava os americanos a continuarem sua busca pela oitava medalha de ouro olímpica consecutiva.

Desde que retornou à América, Griner assumiu um papel ativo em ajudar outros americanos detidos em países estrangeiros. Ela trabalhou com Bring Our Families Home, uma campanha formada em 2022 por familiares de reféns americanos e detidos injustamente mantidos no exterior.

Ela também falou duas vezes com o presidente Joe Biden, incluindo uma vez em abril, para manter os detidos “na mente de todos”.

Griner passou por uma readaptação à vida nos EUA, algo em que ela ainda está trabalhando.

“Sei que eles têm um grupo incrível de pessoas que vão ajudá-los de qualquer maneira que precisarem deles e de suas famílias”, disse Griner sobre os recursos que estarão disponíveis para Gershkovich e Whelan. “E estou feliz por ter conseguido passar por esse programa e ser reativado de volta à vida cotidiana.”

Estas Olimpíadas são a primeira vez que ela está no exterior desde sua provação na Rússia. Em uma viagem de trem de Londres com suas companheiras de equipe dos EUA, Griner disse que se sentiu ansiosa quando sentou em seu assento. Foi sua primeira vez em um trem desde que foi para uma prisão russa.

“Caminhando até o trem, eu estava bem”, Griner disse à Associated Press naquele dia. “Quando sentei e olhei pela janela, pensei: ‘Droga, da última vez que estive aqui, estava a caminho da prisão.’ A ansiedade começou a aumentar. Então percebi que estava bem, não havia barras. Vou ganhar ouro.”

Griner recorreu à Netflix para acalmar a mente durante o trajeto com seus companheiros de equipe dos EUA para as Olimpíadas de Paris.

“Estava tudo bem”, ela disse.

Isso não significa que seu treinador e companheiros de equipe não ficarão de olho em Griner.

A treinadora dos EUA, Cheryl Reeve, disse que eles ficaram extremamente felizes pelas famílias ao ouvirem a notícia, sabendo que os homens passaram por “um tempo horrível, horrível” sem seus entes queridos em casa. A mente de Reeve foi imediatamente para Griner, sabendo o quão feliz ela está.

Reeve passou um tempo com Griner no vestiário depois do jogo.

“Este é um ótimo dia porque ela sabe o que, para ela, foi isso”, disse Reeve. “E então agora sabendo e realmente visualizando talvez eles passando pela experiência, ela parecia bem. Mas essa é Brittney. Ela sempre parece bem. … Mas certamente iremos checá-la.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.