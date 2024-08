Bronny James elogia a foto do Instagram de Parker Whitfield, ‘She So Pretty’

James e Whitfield geraram rumores de namoro pela primeira vez quando foram vistos juntos nas Olimpíadas de Paris no início deste mês … com os dois pegando LeBron e Co. durante sua corrida épica pela medalha de ouro.

Nenhuma palavra sobre há quanto tempo eles estão namorando… mas depois de se tornarem públicos juntos e do recente flerte no Instagram, é seguro dizer que veremos muito mais deles no futuro – e não se surpreenda se Whitfield aparecer em alguns jogos do Laker também.