Bronny James não pode chamar LeBron de “pai” como companheiros de equipe

O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, e seu filho Bronny James terão que fazer ajustes de título como companheiros de equipe na próxima temporada.

Em um trecho de um novo episódio de “The Shop”, do Uninterrupted, LeBron abordou um dos cenários mais esperados ao jogar com seu filho: Bronny pode chamar LeBron de “pai” no vestiário, nos treinos e nos jogos?

“[He] não pode me chamar de pai no local de trabalho”, disse LeBron.

Bronny foi selecionado como a escolha geral nº 55 no draft da NBA de 2024 pelos Lakers, onde seu pai, LeBron, está entrando em sua sétima temporada. Antes de Bronny ser draftado, uma dupla ativa de pai e filho nunca jogou na NBA simultaneamente.

“Quando sairmos da unidade privada e os portões se fecharem, eu poderei ser pai novamente [and] no carro, se andarmos juntos, em casa eu poderia ser pai”, disse LeBron.

LeBron tem alternativas sobre como o jovem de 19 anos pode chamar seu pai em ambientes de basquete.

“Ele pode me chamar de ‘2-3’ ou ‘Bron’ ou, você sabe, ‘GOAT’ se ele quiser. Depende dele.

“Não podemos correr pela quadra, e ele diria, ‘Pai, empurra a bola para cima! Pai, estou livre! Pai, vamos lá!'”, disse LeBron.

James está entrando em sua 21ª temporada na NBA com os Lakers após concordar em retornar à franquia em um contrato de dois anos e US$ 104 milhões, que inclui uma opção de jogador para 2025-26 com uma cláusula de não negociação.

Bronny concordou com um acordo de quatro anos e US$ 7,9 milhões com uma opção de equipe no último ano de seu contrato.