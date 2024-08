Brooke Mueller posa para foto com filhos gêmeos em meio à investigação de Matthew Perry

Brooke Muller teve o apoio de seus gêmeos raramente vistos em público, Prumo dar Máx. … que ajudou a comemorar seu aniversário poucos dias depois de sua conexão com Mateus Perry investigação de discagem veio à tona .

Charlie Sheen A ex-mulher e seus filhos de 15 anos se reuniram para uma foto para comemorar sua festa de aniversário de 47 anos na casa de sua mãe Moira Fiore e padrasto Jon Fiore Estou em casa em Beverly Hills no sábado.

Brooke estava totalmente apaixonada por mãe … falando sobre como ela era grata por seus filhos, de acordo com o Daily Mail.

Como informamos, Jasveen foi preso Quinta-feira, em conexão com a morte de Matthew em outubro, com os promotores alegando que ela administrava um esconderijo. Melhor amiga de Brooke Eric Fleming também foi preso

Como informamos, quando Brooke estava na reabilitação em março passado, as autoridades consegui um mandado de busca em conexão com a morte de Perry e apreendeu seu computador e telefone.

Ela cooperou com as autoridades… o que fez com que seu melhor amigo Fleming fosse indiciado e já fechasse um acordo judicial.