Brooks Koepka vence Jon Rahm no playoff do LIV Golf Greenbrier

WHITE SULPHUR SPRINGS, Virgínia Ocidental — Brooks Koepka conquistou sua segunda vitória do ano na LIV Golf League no domingo, quando fez 7 abaixo do par (63) no The Greenbrier e derrotou Jon Rahm com um par no primeiro buraco do playoff.

Rahm, que perdeu uma vantagem de quatro tacadas nos últimos nove buracos nas Olimpíadas há duas semanas, começou a terceira e última rodada com uma vantagem de duas tacadas e fechou com 65. Ele fez birdie em dois dos seus últimos três buracos para igualar Koepka com 19 abaixo do par (191) e forçar um playoff.

No playoff no par-3 18th, Rahm passou do green e caiu no bunker, deixando para si uma tacada difícil em que um pé estava na areia. Ele disparou para cerca de 25 pés, e seu putt par para estender o playoff pegou a borda do buraco.

Koepka também venceu o LIV Golf Singapore este ano. Ele conquistou sua quinta vitória na carreira desde que a liga financiada pela Arábia Saudita começou em junho de 2022.

Jason Kokrak fez 63 para terminar sozinho em terceiro.

Richard Bland, o inglês de 51 anos que venceu dois majors seniores este ano, precisou de um birdie no 18º para empatar na liderança. Ele fez bogey para um 65 e terminou dois atrás.

O esquadrão de quatro homens de Koepka, Smash, conquistou o título por equipe com três tacadas de vantagem.