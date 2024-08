Browns DT Mike Hall Jr. acusado de violência doméstica

O novato defensive tackle do Cleveland Browns, Mike Hall Jr., foi acusado de violência doméstica em Avon, Ohio, após supostamente ameaçar uma mulher com uma arma na segunda-feira à noite, de acordo com um relatório policial.

Hall foi preso e autuado na terça-feira, disse um porta-voz da polícia à ESPN. Sua fiança foi fixada em US$ 10.000 e ele tem uma audiência marcada para 10 de setembro.

De acordo com um relatório policial, Hall pegou uma arma durante uma discussão, pressionou-a contra a têmpora de uma mulher e ameaçou: “Vou acabar com tudo isso. Não me importo.”

A mulher disse à polícia que está noiva de Hall e tem um filho de 11 meses com ele. Ela disse que a altercação começou quando ela e Hall estavam discutindo as necessidades financeiras de sua filha de um relacionamento diferente.

De acordo com o relato, a mulher disse que Hall gritou para ela sair de casa, agarrou-a pelos pés e arrastou-a de costas pela calçada.

Hall saiu da casa antes da chegada das autoridades, de acordo com o relatório.

A mãe da mulher corroborou detalhes de seu relato em uma declaração por escrito, de acordo com o relatório, incluindo que na segunda-feira à noite ela testemunhou Hall bater na cabeça de sua filha com uma mamadeira, estrangulá-la pelo pescoço, empurrar sua cabeça contra uma parede e arrombar a porta de um quarto para arrastá-la para fora.

As autoridades observaram vários indícios de uma briga física durante uma vistoria na casa, de acordo com o relatório, e também viram duas armas de fogo em um colchão.

A polícia recebeu o relato de uma briga doméstica aproximadamente às 22h01 de segunda-feira.

Os Browns divulgaram a seguinte declaração na manhã de terça-feira: “Estamos cientes do incidente envolvendo Mike Hall Jr. ontem à noite. Mike e seus representantes entraram em contato com as autoridades apropriadas. Estamos no processo de reunir mais informações e não faremos mais comentários neste momento.”

O time não treinou na terça-feira e realizará treinos conjuntos com o Minnesota Vikings na quarta e quinta-feira antes de sediar um jogo de exibição no sábado.

Os Browns selecionaram Hall com a escolha nº 54 no draft da NFL de 2024. Hall, natural de Streetsboro, jogou futebol americano universitário na Ohio State University.