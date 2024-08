Bruno Fernandes teve ‘ofertas’ para deixar o Man United antes de estender acordo

Bruno Fernandes diz que teve “ofertas concretas” para deixar o Manchester United antes de decidir renovar seu contrato com o clube.

Fernandes assinou uma extensão de um ano, que o manterá no Old Trafford até 2027, com opção de mais um ano.

Mas o meio-campista português revelou que, antes de tomar a decisão de ficar, havia a possibilidade de ele ter deixado o clube neste verão.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Esse voto de confiança do clube foi muito importante para mim”, disse Fernandes a Thiago D’Amaral, da ESPN Brasil.

“Até porque fui abordado [by other clubs]o clube sabia que havia uma possibilidade de eu sair, eu tinha ofertas concretas.

“Mas o clube mostrou que precisava de mim, que estava em um momento de mudança e que queria fazer as coisas de forma diferente.”

O acordo atual de Fernandes, firmado em abril de 2022, expiraria em 2026.

Nomeado capitão pelo técnico Erik ten Hag no verão passado, o jogador de 29 anos diz que tem esperança de aumentar suas medalhas de campeão na FA Cup e na Copa da Liga após as mudanças feitas na estrutura do United sob o comando do novo proprietário minoritário Sir Jim Ratcliffe.

Bruno Fernandes posa com o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, e o diretor esportivo Dan Ashworth. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

“Acredito que há um futuro de sonho neste clube com as mudanças que estão ocorrendo”, acrescentou Fernandes.

“É por isso que escolhi ficar. Havia outras direções que teriam sido interessantes para mim, outras expectativas. Mas me sinto bem aqui, me sinto amado e sinto que o clube tem sido muito respeitoso comigo.”

Fernandes tem feito sucesso no United desde que chegou do Sporting CP de Portugal em janeiro de 2020, mas o sucesso do time se limitou às competições nacionais de copas.

Ao mesmo tempo, ele viu os companheiros de seleção Rúben Dias e Bernardo Silva ganharem títulos da Premier League e da Liga dos Campeões no Manchester City, mas após conversas com os chefes do clube, incluindo o novo diretor esportivo Dan Ashworth, ele diz estar convencido de que o United pode fazer o mesmo.

“Das minhas discussões com a liderança e o gerente do futebol, fica claro o quão determinados todos estão em lutar por grandes troféus nos próximos anos”, disse ele em uma declaração do clube. “Posso ver o quão positivo o futuro será e estou adorando liderar este time para a frente.”