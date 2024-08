Bruno Mars se apresenta no Intuit Dome de Los Angeles, aparição surpresa de Lady Gaga

Reproduzir conteúdo de vídeo



Bruno Marte batizou o novo Intuit Dome em Inglewood, mas não sem problemas – e havia muitas celebridades disponíveis para apreciar a música e as falhas.

Primeiramente, Lady Gaga fez uma aparição surpresa para alegria da casa lotada.

Ashton Kutcher, Jennifer Lopez, Kelsea Ballerini, Chase Stokes, Jimmy O. Yang, Simu Liu, DJ D-Nice, Jimmy Jam, Paul Scheer, June Diane Raphael, Meghan Trainor, Kenya Barris entre as celebridades que conferiram o show de Bruno Mars desta noite no @IntuitDome com Lady Gaga. pic.twitter.com/PwaO1151Un -Chris Gardner (@chrissgardner) 16 de agosto de 2024

O público estava lotado de celebridades… Ashton Kutcher, Mila Kunis, Angela Basset, Courtney B.Vance, Meghan Treinador, Kelsea Ballerini, Chase Stokes, Simu Liu, Halle Bailey, Sofia Bush, Vitória Justiça, Derek Hough e mais estavam na frente e no centro da noite, um dos shows de duas noites de Bruno.

Gaga, que Bruno apresentou como “realeza pop”, arrasou com uma enorme peruca loira, meia-calça branca e um vestido rosa e branco pequenino… ela e BM apresentaram seu novo dueto, “Die With a Smile”, no palco pela primeira vez.

Ainda assim, não temos certeza se todo o poder das estrelas será suficiente para os fãs esquecerem a dor de cabeça que sofreram antes do show.

Apesar do preço de US$ 2 bilhões do local, parece que não havia scanners de ingressos funcionando para o show de Bruno… e milhares de fãs ficaram brevemente presos do lado de fora em meio a problemas técnicos.

Além dos problemas com o software de reconhecimento facial, os fãs alegaram que tiveram problemas ao transferir seus ingressos do Ticketmaster para o aplicativo Intuit.

A noite de inauguração do Intuit Stadium é um DESASTRE! @Intuit @BrunoMars Sem saídas de segurança, duas horas de atraso, sinalização terrível, não acessível para deficientes físicos, sem WiFi, funcionários sem noção, tropeçaram nas escadas! Eu vou ficar com o @thekiaforum Vocês arruinaram o presente de aniversário do meu pai! pic.twitter.com/zNvsge2wDi -Melanie (@gongdess) 16 de agosto de 2024

O drama tecnológico atrasou o show em 40 minutos… Bruno só subiu ao palco às 21h40.

Os soluços não pararam por aí… mais tarde, um torcedor angustiado precisou de ajuda… mas a segurança demorou a responder, obrigando Bruno a chamá-los.

Ele retrucou… “Vocês são seguranças, certo? Coloquem-se no meio [of the floor]vamos lá! Pule o portão e ajude-os.”

Bruno Mars interrompe seu show no Intuit Dome para pedir atenção urgente à segurança para uma situação que se desenrola nas primeiras filas. O segurança fica nervoso, então ele é forçado a dizer isso de novo e eles correm para a seção. Não tenho certeza do que aconteceu, mas se você assistir até o final, você verá… pic.twitter.com/t5TGEhvjLs -Chris Gardner (@chrissgardner) 16 de agosto de 2024

A segurança acabou liberando a briga e socorreu o torcedor, que sofria de uma emergência médica.