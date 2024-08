Bruno Silva do UFC é suspenso por 6 meses por violação antidoping ‘provavelmente não intencional’

O peso médio do UFC Bruno Silva aceitou uma suspensão de seis meses por uma violação “provavelmente não intencional” da política antidoping da promoção.

O parceiro antidoping interno do UFC, Combat Sports Anti-Doping (CSAD), anunciou a notícia na sexta-feira, afirmando que Silva testou positivo para a presença de 3a-hidroxi-2a-metil-5a-androstan-17-ona — um metabólito da drostanolona — em uma amostra de urina coletada fora de competição em 11 de abril, com uma concentração estimada de menos de 1 ng/ml.

De acordo com o CSAD, Silva forneceu uma amostra negativa em competição em 30 de março — a data de sua aparição mais recente no UFC — bem como amostras negativas fora de competição em 30 de abril e 14 de junho. O CSAD declarou que a fonte do metabólito não foi localizada, no entanto, os resultados dos testes adicionais de Silva e a ampla cooperação durante todo o processo investigativo levaram o CSAD a determinar que o teste positivo era “indicativo de exposição a contaminantes de baixo nível”.

“O consultor científico do CSAD concluiu que [Silva’s] os resultados da amostra por si só indicam que a drostanolona NÃO foi injetada, que a exposição foi muito provavelmente não intencional e, com base nos resultados negativos ‘de apoio’ em torno da descoberta adversa de baixo nível, não ofereceu nenhum benefício significativo de melhoria de desempenho obtido com essa exposição”, dizia uma declaração.

O CSAD também observou que, como o consultor científico da organização discordou de posições anteriores da USADA relacionadas à suspensão antidoping de dois anos de Silva por boldenona em 2019, o CSAD não tratou o último teste positivo de Silva como uma segunda violação da política antidoping do UFC.

A suspensão de Silva é retroativa à data do seu teste positivo, o que significa que ele está liberado para retornar à competição ativa em 11 de outubro. O veterano do UFC de 35 anos perdeu três lutas consecutivas e cinco das últimas seis. Ele perdeu uma decisão controversa para Chris Weidman em sua mais recente aparição no octógono no UFC Atlantic City.