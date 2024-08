Brusdar Graterol, do Dodgers, sofre distensão no tendão da coxa na estreia da temporada

LOS ANGELES — Brusdar Graterol passou a temporada toda se recuperando de uma lesão no ombro, apenas para errar oito arremessos em seu retorno.

Graterol, um dos mais importantes substitutos do Los Angeles Dodgers, agarrou a perna direita imediatamente após lançar um arremesso para o receptor do Philadelphia Phillies, JT Realmuto, no sexto inning de terça-feira.

Depois de ser examinado perto do monte do arremessador, ele foi ajudado a sair do campo pelo companheiro de equipe Enrique Hernandez e pelo preparador físico chefe Thomas Albert, claramente emocionado enquanto se dirigia ao banco de reservas da terceira base.

Os Dodgers posteriormente diagnosticaram uma distensão no tendão da coxa direita.

Graterol, 25, tem sido um apaziguador crucial de alta alavancagem nos últimos anos, registrando uma ERA de 2,08 e um WHIP de 0,97 em 114 aparições de 2022 a 2023. Mas Graterol sofreu uma lesão no ombro no início do treinamento de primavera, sofreu um revés quando estava se aproximando de seu retorno em abril e não foi ativado da lista de lesionados até segunda-feira.

Agora os Dodgers não sabem quanto tempo mais ficarão sem ele.

O bullpen deles está atualmente sem Blake Treinen (quadril), Ryan Brasier (panturrilha) e Michael Grove (lat). Indo para terça-feira, o bullpen deles tinha registrado uma ERA de 4,35 desde o intervalo do All-Star.