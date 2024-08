Brusdar Graterol, do Dodgers, tem distensão muscular de grau 1, não de grau 3

LOS ANGELES — Os temores iniciais de que a temporada do reserva dos Dodgers, Brusdar Graterol, pudesse ter acabado podem ter sido prematuros.

O técnico do Dodgers, Dave Roberts, disse na quarta-feira que o time recebeu “boas notícias” em uma ressonância magnética de acompanhamento que revelou que Graterol sofreu uma distensão de grau 1 no tendão da coxa direita, a menos grave de todas.

Roberts inicialmente teve a impressão de que a distensão de Graterol era de Grau 3, quando o músculo se rompe completamente do osso.

“Obviamente, vamos passar pelo processo de descanso, reabilitação e seguir em frente. [how he’s feeling]ver como podemos reconstruí-lo”, disse Roberts, acrescentando que está “esperançoso” que Graterol retorne “em algum momento deste ano”.

Graterol, 25, passou a temporada inteira se recuperando de uma lesão no ombro e finalmente voltou ao monte na terça-feira, para o 114º jogo dos Dodgers. Mas assim que ele fez seu oitavo arremesso no sexto inning, ele agarrou a parte de trás da perna direita e eventualmente teve que ser ajudado a sair do campo.

Graterol estava claramente emocionado ao retornar ao banco de reservas e foi consolado pelos companheiros de equipe em seu vestiário após a derrota por 6 a 2 para o Philadelphia Phillies.

Os Dodgers temiam o pior então. E embora Graterol ainda possa não lançar nesta temporada — a pós-temporada começa em sete semanas e meia, e Graterol precisaria de uma preparação mais longa do que o normal porque ele mal lançou este ano — há pelo menos esperança.

“Obviamente você podia ver pela emoção dele que ele provavelmente sentiu que essa seria a temporada para ele”, disse Roberts. “Mas com o que reunimos, as informações, há uma sensação de alívio e algum otimismo.”