Bryce Harper, atolado em crise, diz que os Phillies em queda devem “assumir a liderança”

Bryce Harper está atolado na pior crise de sua carreira, e a liderança do Philadelphia Phillies na Liga Nacional Leste, antes dominante, está começando a diminuir.

Depois que a Filadélfia foi derrotada em casa pela primeira vez em mais de dois anos — em uma derrota pontuada pela eliminação de Harper em dupla eliminação — o duas vezes MVP fez uma avaliação sincera dos Phillies.

“Eu poderia dizer que não temos jogado um bom beisebol em ambos os lados da bola”, disse Harper após a derrota de quarta-feira por 6-5 para os Yankees. “Muito desleixados como um time — temos que virar a página. Temos que ser cowboys e jogar do jeito certo.

“Somos um time muito bom. Não é tão difícil, é beisebol. É como o jogo funciona. Temos jogadores muito bons aqui.”

Harper teve 0 de 5 na derrota de quinta-feira e está em uma queda de 1 de 30, a pior de sua carreira de 13 anos e a pior de um jogador dos Phillies desde a queda de 1 de 36 de Rhys Hoskins em junho de 2021.

Os Phillies (65-43) tinham uma vantagem de 10 jogos na NL East em 5 de julho, mas perderam quatro jogos seguidos — sua maior sequência de derrotas da temporada — e estão com 4-11, o pior desempenho da liga desde 12 de julho. O Philadelphia entra no dia de folga de quinta-feira apenas 6½ jogos à frente do segundo colocado Atlanta Braves (58-49).

“Passar por períodos como esse faz parte do jogo”, disse Harper. “Faz parte do crescimento como jogador. Só é preciso continuar seguindo em frente.”

Os Phillies tiveram uma chance de se recuperar na nona entrada na quarta-feira após o single de abertura de Kyle Schwarber contra o fechador dos Yankees, Clay Holmes. Mas depois que Austin Hays voou para o campo esquerdo profundo, Harper rebateu no primeiro arremesso de Holmes e saltou para a dupla eliminação que encerrou o jogo.

Mitchell Leff/Getty Images

Os Phillies não eram derrotados em uma série de três jogos em casa desde 22 a 24 de julho de 2022.

“É o que é”, disse Harper. “Só tenho que tentar lutar para sair disso da melhor forma possível. Achei que minhas rebatidas eram melhores, então isso é bom. Só preciso encontrar um jeito.”

“É certamente frustrante para ele, porque ele quer atuar e ajudar o time a vencer”, acrescentou o gerente dos Phillies, Rob Thomson. “É disso que ele se trata, mas ele só precisa continuar rebatendo. Você sabe que ele vai sair dessa em algum momento.”

Os Phillies viajaram na quarta-feira à noite para Seattle e abrirão uma série de três jogos na sexta-feira contra os Mariners, dando início a uma viagem de 10 jogos que também inclui confrontos contra os primeiros colocados Dodgers e os emergentes Diamondbacks.

Thomson enfatizou a necessidade de “manter a calma” em meio ao atual desânimo dos Phillies, enquanto Harper admitiu que estava “ansioso pelo dia de folga”.

“Estou animado para virar a página para agosto”, disse Harper. “Tenho certeza de que alguns outros caras também estão. Temos que continuar insistindo. É uma temporada longa. Temos que continuar jogando nosso jogo — apenas tentar continuar. É tudo o que você pode fazer.”