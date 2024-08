BTS Star Suga perde licença após dirigir bêbado em uma prancha elétrica

A gravadora de Suga, Big Hit Music, confirmou que o cantor foi preso na noite de terça-feira… e compartilhou que o membro da boy band foi autuado depois de cair enquanto estacionava uma “prancha elétrica”. Suga foi localizado por um policial em Hannam-dong, no distrito de Yongsan, no centro de Seul, na Coreia do Sul – e foi solicitado a fazer um teste de bafômetro… no qual ele falhou.