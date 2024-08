Bubba Wallace, fora dos playoffs da NASCAR, reivindica a pole em Darlington

Bubba Wallace aumentou suas esperanças nos playoffs no domingo ao vencer a pole position na Southern 500.

Wallace conquistou sua primeira pole de 2024 no sábado, ao fazer uma volta rápida de 167,146 mph na famosa pista oval de Darlington Raceway para superar a velocidade de Carson Hocevar de 167,010.

Wallace teve um rápido No. 23 Toyota neste verão, postando top 10 em quatro das últimas cinco corridas, mas ele poderia usar uma vitória para garantir uma vaga no playoff. O piloto da 23XI Racing disse que não sente mais estresse do que o normal, mas gostaria apenas de chegar à Victory Lane novamente.

“Acho que, de um ponto de vista mais amplo, estou estressado por não ter vencido em quase duas temporadas”, disse Wallace. “Digamos que foi Daytona no ano passado ou [the] Bristol [elimination] corrida. Não tenho estresse comparado aos do ano passado, e acho que isso é para melhor.”

Wallace, que chegou aos playoffs em 2023, está em 17º na classificação entrando na final da temporada regular. Ele está 21 pontos atrás de Chris Buescher, outro piloto dos playoffs de 2023. Se não houver um novo vencedor no domingo — 13 pilotos se classificaram para os playoffs por meio de vitórias em corridas — Buescher, que se classificou em 10º, deve estar em boa posição para avançar em pontos.

Mas Buescher sabe que a vitória no domingo é a maneira mais segura de continuar sua busca pelo campeonato.

“Estive muito perto em muitas corridas, mas não fechei o negócio”, disse ele. “Não esperava estar nessa posição.”

Kyle Busch passou por uma temporada enlouquecedora e frustrante que deixou o bicampeão da Cup Series do lado de fora de uma 12ª aparição consecutiva nos playoffs da NASCAR. Uma vitória na Southern 500 é sua única opção para manter viva sua sequência de pós-temporada.

“Toda semana, parece que é tipo, ‘OK, o que vem depois?'”, disse Busch no sábado. “Mas isso é algo que não podemos mudar.”

Busch, que não vence há 46 corridas, quase garantiu sua vaga em Daytona na semana passada, mas perdeu em um duelo selvagem na última volta com Harrison Burton. Então Busch está em 19º no grid do playoff, 106 pontos fora do grid e sabendo que sua única chance é sua primeira vitória em Darlington desde 2008.

Ele disse que não deixará que suas dificuldades deste ano roubem seu foco na corrida final da temporada regular.

“Você pode usar isso como uma distração ou uma ferramenta de motivação”, disse Busch, que venceu o campeonato da série em 2015 e 2019. “Vamos tentar fazer disso nossa motivação.”

Isso não será fácil em Darlington, onde Busch terminou em sétimo lugar em maio de 2023, seu melhor desempenho desde que deixou a Joe Gibbs Racing há duas temporadas para se juntar ao proprietário do carro, Richard Childress.

Busch ficou em 27º lugar no evento de primavera em Darlington e nunca esteve na disputa.

“Não chegamos neste fim de semana de cabeça baixa e achando que não vamos correr bem”, disse Busch. “Juntamos as cabeças e tentamos descobrir o porquê e dissemos: ‘Vamos lá com o melhor carro que pudermos e tentar chutar suas bundas e conseguir uma vitória.'”

Ross Chastain, que venceu quatro vezes nos dois anos anteriores, está em 18º na classificação e vai começar em 22º no domingo. Ele também ficou surpreso por não ter vencido neste ano.

“Se você tivesse me pedido para preencher uma cartela de bingo no começo da temporada, eu certamente não teria acertado esse bloco”, ele disse.

Martin Truex Jr., o campeão da série de 2017, é o piloto líder sem vitória atualmente nos playoffs. Ele está 58 pontos acima do limite e provavelmente seguro em sua temporada final da Cup Series. Mas ele não está tomando nada por garantido.

“Já vi muita coisa maluca acontecer”, disse ele.

Completando os cinco primeiros classificados estavam Chase Briscoe, Kyle Larson e Truex.

A corrida para chegar aos playoffs não é a única acontecendo em Darlington. O líder de pontos Tyler Reddick está apenas 17 pontos à frente do campeão da série de 2021 Larson pelo título da temporada regular e 15 pontos de bônus nos playoffs. O segundo lugar na classificação recebe 10 pontos de bônus.

Reddick e Larson não planejam rastrear um ao outro. Ambos dizem que vão confiar em sua história de sucesso em Darlington e em seus times fortes nesta temporada para terminar no topo.

“Chegar a um lugar como esse está basicamente sob nosso controle, está no meu, está no dele”, disse Reddick.

Larson liderou 785 voltas em sua carreira em Darlington e venceu a Southern 500 há um ano. Reddick ficou em segundo lugar para Larson em Darlington em setembro passado e liderou 174 voltas na corrida de maio.

A Associated Press e a Field Level Media contribuíram para esta reportagem.