Bud Crawford não se arrepende de ter perdido as Olimpíadas, a medalha de ouro não era meu sonho!

Terence Crawford de a carreira está longe de terminar e ele está alcançou mais do que qualquer boxeador profissional ativo… só falta uma coisa: uma medalha olímpica.

TMZ Esportes conversou com o campeão invicto enquanto os jogos de 2024 em Paris estavam a todo vapor – incluindo o boxe – um esporte que Crawford domina atualmente.

Mas Crawford (40-0, 31 KOs) não está viajando com isso… na verdade, ele diz que esse nunca foi seu objetivo principal.

Terence pode continuar realizando seu sonho no sábado, quando enfrentar o campeão Israil Madrímov (10-0, 7 KOs) no BMO Stadium em Los Angeles.

“Sempre ouço que esta será minha luta mais difícil, em todas as lutas”, disse Crawford, “não saberei até entrar no ringue com ele”.