Budinger e Evans vencem e chegam às oitavas de final das Olimpíadas de Paris

PARIS — O ex-jogador da NBA Chase Budinger e seu parceiro Miles Evans foram o último time a chegar às oitavas de final do torneio de vôlei de praia das Olimpíadas de Paris, derrotando a Austrália em sets diretos na partida final de perdedores na noite de sábado.

Os dois americanos estreantes em Olimpíadas venceram por 21-18 e 21-17 e ganharam o direito de enfrentar um dos medalhistas de Tóquio nas oitavas de final na segunda-feira — os noruegueses, medalhistas de ouro, ou os medalhistas de bronze do Catar.

Mais cedo na noite de sábado, as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson chegaram às 16 finais cinco horas depois de perderem a partida final da fase de grupos e caírem na rodada dos perdedores sortudos.

Os canadenses, que estavam em quarto lugar na lista de pontos de qualificação olímpica, perderam para a Letônia em dois sets na partida das 17h e depois voltaram ao Estádio da Torre Eiffel às 22h, quando derrotaram a República Tcheca por 21-15 e 21-12.

“É um novo torneio agora. O que aconteceu é passado e agora nós apenas seguimos em frente”, disse Wilkerson, que também saiu da chave dos perdedores sortudos nos Jogos de Tóquio e derrotou um terceiro time americano.

“Quando você está passando por um momento difícil… realmente ajuda a se sentir grato pelo que estamos fazendo aqui”, ela disse, “e ser capaz de aparecer e apreciar o que esse momento representa.”

A tcheca Barbora Hermannová jogou nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro e se classificou para Tóquio, mas nunca chegou à areia porque seu parceiro testou positivo para COVID-19. As Olimpíadas acabaram, as tchecas deram um abraço prolongado e sorriram.

“Mesmo que tenhamos perdido, tivemos bons momentos aqui”, disse Hermannova. “Estamos definitivamente de coração partido agora. Mas por que não rir se você está em um estádio incrível na frente de tantas pessoas que amam vôlei.”

Sua parceira, Marie-Sara Stochlova, esteve em sua primeira Olimpíada.

“Nós também estávamos definitivamente chorando”, ela disse. “Mas mesmo perdendo, foi uma explosão.” O Japão venceu a França na outra disputa de perdedores sortudos femininos, eliminando o último dos times anfitriões do torneio.

À tarde, o Chile avançou para a fase eliminatória quando o canadense Dan Dearing desistiu da partida perdedora após três pontos devido a uma lesão nas costas.

“Isso faz parte do esporte. Às vezes, lesões acontecem. Obviamente, um momento horrível”, disse o parceiro de Dearing, Sam Schachter. “É um pesadelo para Dan e para mim e queremos poder compartilhar esse momento com nossas famílias e a multidão e obter esse espírito olímpico. Mas, obviamente, isso não aconteceu hoje.”

Dearing sofreu a lesão durante o treino na manhã de sábado. Ele e Schachter foram para a areia para a partida que coloca os times do terceiro lugar da fase de grupos uns contra os outros para preencher as vagas finais nas oitavas de final.

Depois de três pontos, com o Chile vencendo dois, ficou óbvio para Dearing que ele não poderia continuar.

“Obviamente, estamos frustrados”, disse Schachter. “Queremos poder competir. É super decepcionante que não conseguimos levar Dan de volta a um lugar onde ele possa competir. Mas realmente tentamos o nosso melhor.”

O Chile avança para as oitavas de final contra um dos vencedores do grupo. Esteban Grimalt, que faz dupla com seu primo, Marco Grimalt, disse que os times são amigos que treinaram juntos quando chegaram a Paris.

“Não é a melhor maneira, claro. É uma pena”, disse Esteban Grimalt. “Foi realmente inesperado e muito triste, na verdade, porque vimos a dor – não apenas a dor física, mas também a dor emocional. E é difícil ver um amigo assim. Então esperamos uma recuperação rápida e jogar novamente nos próximos anos.”