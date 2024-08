Burrow do Bengals retorna, não se importaria de ser atingido na próxima vez

CINCINNATI — Um pequeno contato pode fazer toda a diferença para o quarterback do Cincinnati Bengals, Joe Burrow.

Em sua primeira ação de jogo desde que sofreu uma lesão no pulso que encerrou a temporada passada, Burrow não foi atingido na abertura da pré-temporada de sábado contra o Tampa Bay Buccaneers. Ele chamou isso de “uma coisa boa”, pois permaneceu intocado no drive de abertura de uma derrota por 17-14 no Paycor Stadium, seus únicos snaps do jogo.

Mas ele não se importaria se isso mudasse em algum momento antes da Semana 1, enquanto ele continua se recuperando da lesão no pulso.

“Provavelmente me ajudaria mais mentalmente do que qualquer coisa”, disse Burrow. “Só entender, cair, pode machucar. Só leve uma pancada nessa coisa antes de você estar lá em um jogo de verdade.”

O sábado marcou a primeira ação de pré-temporada de Burrow desde 2021, uma temporada depois de ele ter rompido vários ligamentos do joelho esquerdo. Desde então, ele sofreu lesões no training camp — um apêndice rompido em 2022 e uma distensão na panturrilha direita em 2023.

No sábado, Burrow disse que queria passar por uma rotina de dia de jogo — ter a sensação de chamar um jogo, olhar para o relógio de jogadas correndo e ler a defesa. Em seu drive solitário, ele fez 5 de 7 passes para 51 jardas e um passe para touchdown de 10 jardas para o wide receiver Tee Higgins.

“Foi bom voltar a jogar, estar lá com os caras”, disse Burrow.

Enquanto o técnico do Bengals, Zac Taylor, disse que Burrow parecia “afiado” e no controle, Burrow foi mais contido em sua autoavaliação e repetidamente disse que havia espaço para melhorias. Quanto a qualquer envolvimento adicional no jogo de pré-temporada, isso ainda está para ser visto.

“Essa é uma pergunta meio Zac”, disse Burrow, referindo-se ao técnico do sexto ano de Cincinnati. “Nós meio que tomaremos essa decisão juntos e veremos no que dá.”

O touchdown de Burrow para Higgins foi o único ponto de Cincinnati até o quarto período, quando o novato Jermaine Burton pegou um passe para touchdown de 37 jardas do quarterback reserva Logan Woodside. Ele também teve uma recepção de 38 jardas no drive final do jogo que colocou Cincinnati na faixa para um potencial touchdown da vitória.

Burton, uma escolha de terceira rodada do Alabama, não viu muito do campo até que o ataque do terceiro time entrou em campo. Essas duas recepções foram as jogadas mais longas de Cincinnati no scrimmage na noite de sábado.

Após o jogo, Burton disse que queria provar que era digno de estar na liga e queria justificar a decisão de Cincinnati de levá-lo na terceira rodada.

“Estou aqui por um motivo”, disse Burton. “Eles me recrutaram por um motivo. Eu só queria mostrar que eles não cometeram um erro ao recrutar (tão) cedo quanto muitos outros times teriam feito.”