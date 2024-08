Buzz de futebol de fantasia: Christian McCaffrey afastado devido a lesão na panturrilha

Tudo o que acontece na NFL tem algum contexto adicional quando visto de uma perspectiva de fantasy football. De batalhas de posição a lesões e muito mais, o ciclo de notícias afetará constantemente os valores dos jogadores no fantasy football.

6 de agosto: Christian McCaffrey perderá a pré-temporada com lesão na panturrilha

Tristan H. Cockcroft: Qualquer notícia que envolva o consenso do jogador número 1 geral no fantasy football, Christian McCaffrey, manda ondas pelo nosso jogo, então a admissão de terça-feira do técnico do San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, de que seu running back estrela perderá algumas semanas de treino e é improvável que apareça em qualquer jogo da pré-temporada tem o potencial de nos deixar em pânico. Apesar de todos os sucessos de McCaffrey, incluindo marcar o segundo maior número de pontos PPR fantasy em uma temporada na história (2019), enquanto liderava facilmente sua posição na categoria em 2023, ele tem um extenso histórico de lesões, tendo perdido um total de 24 jogos em 2020-21. No entanto, esse cronograma de lesões fornece bastante tempo para que ele esteja pronto para os treinos da Semana 1 com total prontidão para a abertura da temporada, e é importante notar que McCaffrey apareceu em apenas um jogo de pré-temporada nas últimas três temporadas combinadas (e com bastante parcimônia), já que ele é um dos poucos jogadores que não precisa de ação de jogo de pré-temporada para se preparar para jogos que contam. Isso torna Elijah Mitchell uma apólice de seguro mais importante nas rodadas posteriores, se você tiver sorte o suficiente para tirar a posição de número 1 do draft, mas isso não é um revés que deve tirar McCaffrey daquele cobiçado primeiro lugar.

5 de agosto: Puka Nacua “semana a semana” com lesão no joelho direito

Stephania Bell: Nacua saiu do treino mais cedo em 4 de agosto, mas voltou para a lateral para assistir com gelo no joelho (segundo Jordan Rodrigue do The Athletic). Adam Schefter, da ESPN, relatou na segunda-feira que Nacua é considerado semana a semana, mas a lesão não é considerada séria. Neste ponto da pré-temporada, semana a semana provavelmente reflete o conceito de trazer um jogador de volta lentamente, mesmo de algo menor. Nacua jogou em todos os 17 jogos em sua temporada de estreia, em diferentes momentos jogando com uma entorse AC e uma doença no quadril, e a equipe sem dúvida gostaria que ele igualasse essa disponibilidade neste outono.

A estreia de DeAndre Hopkins na temporada de 2024 pode ser adiada devido a uma lesão no joelho. Bryan Lynn/Ícone Sportswire

2 de agosto: DeAndre Hopkins deslizando para a faixa WR5

Eric Karabell: Hopkins machucou o joelho esquerdo durante um treino recente e os Titans acreditam que ele perderá de 4 a 6 semanas, certamente colocando em risco sua participação nas primeiras semanas da temporada regular. Hopkins, um produtor WR2 limítrofe nas ligas PPR durante sua primeira temporada com os Titans, passou a ser visto como um dorminhoco por muitos, já que seu ADP atual o colocou como um WR4 tardio, principalmente por causa da adição do wideout mais jovem Calvin Ridley ao time. No entanto, essa notícia de lesão apaga o otimismo, já que Hopkins provavelmente perderá setembro enquanto se recupera, e os gerentes de fantasia são lembrados de que ele perdeu 15 jogos durante as temporadas de 2021 e 2022, embora alguns devido à suspensão. Independentemente disso, Hopkins, um cinco vezes Pro Bowler, deve cair para a faixa de WR5 agora.

Eric Karabell: Herbert usará uma chuteira no pé direito por pelo menos duas semanas, e enquanto os Chargers afirmam otimismo de que ele estará pronto para a Semana 1 da temporada regular (aproximadamente cinco semanas de distância), os gerentes de fantasy devem desconfiar desse cronograma. Herbert, entre os principais quarterbacks de fantasy em 2021, mas não desde então, já vem com um desconto no dia do draft (ADP de QB16), devido ao novo técnico Jim Harbaugh planejando um ataque pesado em corridas e uma escassez de talentos comprovados para receber. O medo dessa lesão afetar a habilidade de Herbert (como minha colega Stephania Bell detalha abaixo) e a participação em setembro é real, assim como o risco de problemas persistentes. Um caso para o talentoso Herbert como uma opção QB1 limítrofe para ligas mais profundas era razoável antes desta notícia, mas certamente não agora, pois ele cai para o intervalo de QB tardio.

Stephania Bell: Lesões na fáscia plantar são extremamente dolorosas. É uma lesão na faixa fibrosa que sustenta o arco do pé e a cada passo, essa faixa é colocada sob tensão… então imagine puxar algo que está inflamado ou rasgado quando você suporta peso, e quanto mais você faz, pior fica.

Uma bota eleva o calcanhar, diminuindo a tensão na fáscia plantar, e isso esperançosamente permitirá que o tecido comece a se curar. Mas essas lesões podem levar meses para se recuperar totalmente, especialmente se a atividade intensa for retomada antes que a cura esteja completa. Então a questão é como isso o afetará? É sua perna de apoio, que ajuda a impulsionar a bola quando ele arremessa e pode potencialmente tornar qualquer um de seus movimentos mais desafiador. Dito isso, Herbert provou ser incrivelmente estoico, jogando em condições dolorosas e tendo um bom desempenho no passado.

2 de agosto: Geno Smith recupera de múltiplas lesões

Eric Karabell: Smith recebeu notícias positivas após passar por testes para problemas no quadril e no joelho, e uma fonte disse a Adam Schefter da ESPN que Smith “não deve perder nenhum tempo”. O surpreendente artilheiro do quarterback fantasy nº 5 da temporada de 2022 deu um passo previsível para trás estatisticamente na temporada passada, classificando-se entre as maiores decepções do quarterback fantasy, e parece haver pouco ímpeto para ele na ESPN ADP, já que ele geralmente não é draftado. Na verdade, alguns gerentes de fantasy — e certamente fãs do Seahawks — podem preferir a aquisição da offseason Sam Howell, que jogou bem em surtos pelo Washington na temporada passada. Howell, que tem um braço mais forte e é 10 anos mais novo que Smith, aguarda outra oportunidade.