Caçada perto da fronteira com o México por policiais suspeitos de ameaçar matar Donald Trump

Isso é assustador… policiais no Arizona estão procurando por um homem que dizem ter ameaçado matar Donald Trump e a polícia está vasculhando a fronteira em busca dele no mesmo dia em que o ex-presidente faz uma visita.

O Gabinete do Xerife do Condado de Cochise anunciou na quinta-feira uma caçada humana a um homem de 66 anos chamado Ronald Lee Syrvud, que as autoridades dizem estar “sendo procurado como líder de investigação por ameaças de matar um candidato presidencial”.