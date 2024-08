Cain Velasquez não contesta tentativa de homicídio

O ex-campeão peso-pesado do UFC Cain Velasquez se declarou culpado de tentativa de homicídio, agressão e porte ilegal de armas em um tribunal da Califórnia na sexta-feira em troca de uma sentença mais leve.

Velasquez, 42, estava enfrentando um julgamento de tentativa de homicídio por um incidente de fevereiro de 2022, quando ele supostamente atirou repetidamente em um homem acusado de molestar seu filho — mas acabou ferindo o padrasto do homem — após uma perseguição de carro em alta velocidade. Ele entrou com a alegação perante o juiz Arthur Bocanegra no Santa Clara County Hall of Justice em San Jose, Califórnia.

De acordo com o The Mercury News, o ex-campeão deveria começar o julgamento em 9 de setembro. Uma audiência de sentença está marcada para 18 de outubro, mas a sentença real agora deve ocorrer em uma data posterior.

Como resultado da declaração, as acusações de homicídio premeditado contra ele serão retiradas, o que significa que ele não enfrentará mais uma sentença obrigatória de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional.

“Este réu decidiu se tornar juiz, júri e carrasco. Suas ações colocaram em perigo espectadores inocentes, incluindo crianças pequenas e seus pais, que poderiam ter sido feridos ou mortos quando ele atirou em sua vítima pretendida”, disse o promotor público Jeff Rosen em uma declaração. “Temos uma excelente aplicação da lei neste condado. Deixe-os fazer o trabalho deles.”

Velasquez foi acusado de atirar em uma caminhonete que transportava Harry Goularte — o homem acusado de molestar o filho de Velasquez, então com 4 anos, em uma creche de propriedade da mãe de Goularte — durante uma perseguição de carro de 11 milhas na tarde de 28 de fevereiro de 2022. Goularte estava sendo conduzido por seu padrasto, Paul Bender, enquanto viajavam de Morgan Hill para San Jose. Velasquez teria disparado vários tiros no veículo com uma pistola calibre .40 que errou o alvo pretendido e atingiu Bender no braço e no tronco. Velasquez foi preso sem incidentes após a perseguição de carro.

Velasquez foi solto da prisão em novembro de 2022 sob fiança de US$ 1 milhão enquanto aguardava julgamento. Goularte enfrenta acusações contínuas de abuso infantil.

O departamento de liberdade condicional do condado produzirá uma recomendação de sentença nos próximos meses que avaliará a gravidade do incidente com a falta de antecedentes criminais de Velasquez e o caso de abuso sexual no qual seu filho é a suposta vítima.