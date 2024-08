Cain Velasquez se declara culpado de tentativa de homicídio, mas sentença ainda não foi divulgada

Cain Velasquez se declarou culpado de não contestar no tribunal na sexta-feira, depois de enfrentar uma série de acusações, incluindo tentativa de homicídio premeditado, acusações de agressão criminosa e outras acusações relacionadas a armas de fogo após sua prisão em 2022.

O ex-campeão do UFC apresentou o acordo perante o juiz Arthur Bocanegra ao lado de sua advogada, Renee Hessling, depois que ele estava originalmente programado para ir a julgamento a partir de 9 de setembro.

O apelo veio como parte de um acordo com os promotores e, como resultado, a parte premeditada das acusações contra ele foi retirada, o que significa que ele não enfrentará uma sentença obrigatória de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional. No final das contas, o juiz decide sobre sua punição, com Velasquez enfrentando qualquer coisa, desde liberdade condicional e tempo cumprido até prisão perpétua, embora esta última pareça improvável, dado o acordo alcançado para o lutador declarar-se sem contestação às acusações.

A sentença de Velasquez será anunciada posteriormente, ainda a ser determinada pelos tribunais, mas o gabinete do promotor público do Condado de Santa Clara declarou especificamente que “ele pode pegar pena de prisão”.

O acordo judicial de Velasquez veio depois que ele foi preso inicialmente em fevereiro de 2022, quando iniciou uma perseguição de carro em alta velocidade por 17 quilômetros atrás de um veículo que continha Harry Goularte, um homem acusado de molestar seu filho em uma creche de propriedade de sua mãe.

Velasquez disparou vários tiros de uma pistola calibre .40 no veículo, mas acabou atingindo o padrasto de Goularte, Paul Bender, no braço. Ele sofreu ferimentos sem risco de vida como resultado.

Quando a perseguição de carro terminou, Velasquez foi preso sem incidentes pelo Departamento de Polícia de Morgan Hill e recebeu uma série de acusações que o mantiveram atrás das grades pelos oito meses seguintes, antes de finalmente receber fiança.

O promotor público também afirmou que “uma busca no telefone do suspeito encontrou buscas por ‘caso de agressão sexual em que a família da vítima revida’ e ‘casos de agressão sexual em que a família da vítima revida’.

Ele permaneceu em liberdade sob fiança enquanto seu caso decorria no tribunal.

“Este réu decidiu se tornar juiz, júri e carrasco”, disse o promotor público do Condado de Santa Clara, Jeff Rosen, em uma declaração. “Suas ações colocaram em perigo espectadores inocentes, incluindo crianças pequenas e seus pais, que poderiam ter sido feridos ou mortos quando ele atirou em sua vítima pretendida. Temos uma excelente aplicação da lei neste condado. Deixe-os fazer o trabalho deles.”

Quanto a Goularte, ele continua enfrentando acusações pendentes de abuso sexual de criança depois de ter sido libertado sob fiança contra a recomendação dos promotores.