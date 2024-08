Caio Borralho espera que Sean Strickland vença Dricus du Plessis, mas ‘sempre aposto contra Dricus e ele sempre vence’

Caio Borralho pode ter desafiado Dricus du Plessis após sua vitória no UFC Vegas 96, mas ele espera que o título dos médios do UFC mude de mãos antes que ele tenha a chance de disputar o cinturão.

“Eu obtive [Sean] Strickland vencendo essa luta, talvez, porque eu acho que Strickland venceu a última, mas talvez ele tenha deixado um pouco dentro do octógono que ele poderia fazer um pouco mais”, Borralho disse no sábado na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 96. “Mas o MMA é uma loucura. Eu sempre aposto contra Dricus e ele sempre vence, então não vou apostar na próxima.

“Deixe esses caras se matarem e eu sou o próximo [to challenge for the title].”

Du Plessis e Strickland devem se encontrar em uma revanche pelo título dos médios do UFC após a defesa bem-sucedida do título de du Plessis sobre Israel Adesanya no UFC 305. Du Plessis e Strickland se enfrentaram anteriormente em janeiro no UFC 293, onde du Plessis roubou o cinturão de Strickland com uma vitória por decisão dividida muito apertada.

Borralho, 31, está muito interessado no resultado da revanche após sua vitória sobre Jared Cannonier na noite de sábado.

Borralho elevou seu recorde invicto no UFC para 7-0 no UFC Vegas 96 ao fazer a melhor performance de sua carreira no octógono em seu primeiro evento principal do UFC. Apesar de ser conhecido principalmente como um grappler, Borralho superou Cannonier em uma luta totalmente em pé e quase nocauteou o desafiante ao título com uma salva de socos estrondosa no quinto round. Os juízes finalmente marcaram a luta por unanimidade a seu favor (49-45, 49-45, 48-46), e Borralho deixou o UFC APEX orgulhoso da declaração que fez para a divisão.

“Eu não estava lá para lutar. Eu estava lá para trazer fogo e estar confortável no perigo, porque Jared é um oponente muito perigoso”, disse Borralho.

“Meu jab estava no ponto, meus chutes na panturrilha estavam no ponto, e eu simplesmente fiz o trabalho. Eu quase consegui finalizar. Acho que o árbitro deveria ter finalizado, deveria ter parado a luta [in the fifth round] porque Jared era [hurt] muito ruim, mas é o que é. Estou muito grato por estar lá [for] 25 minutos com um dos melhores do mundo — e me diga um cara que fez isso com Jared. Me diga. Não há ninguém que tenha feito isso com Jared do jeito que eu fiz.”

Membro integral da equipe Fighting Nerds em rápida ascensão do Brasil, Borralho superou um corte feio abaixo do olho direito no UFC Vegas 96 para obter uma vitória nos rounds finais. Ele disse após a luta que um dia espera ser comparado a lendas do MMA como Georges St-Pierre e Jon Jones por ser considerado “um dos caras mais inteligentes que já pisaram no octógono”. Depois de gradualmente subir na escada do UFC desde sua estreia com aparições consecutivas no Série Contender em 2021, Borralho acredita que finalmente está perto de provar que ele e sua equipe pertencem à elite do MMA.

“Eu penso [this win] me leva a um dos melhores do mundo”, disse Borralho. “Tipo, estou no top cinco agora. Pelo menos, mereço um lugar no top cinco na terça-feira. E acho que provei a mim mesmo como um dos melhores da divisão — que posso golpear. Que não posso apenas agarrar, posso golpear. Tenho o grappling, tenho o wrestling, tenho a durabilidade, tenho o queixo, tenho o poder.

“Acho que mostrei isso a todos hoje à noite, e isso só vai me levar ao meu cinturão. O mantra deste campo de treinamento era mostrar que o novo campeão chegou, e acho que mostrei isso um pouco. Se eu não for o próximo [to fight for the title]pelo menos quando houver uma conversa sobre quem é o próximo, meu nome estará por ali. Eu sei disso.”

Dito isso, Borralho também deixou claro que não está interessado em desacelerar. Depois de acumular sete vitórias em seus primeiros 28 meses de contrato com o UFC, Borralho está mais do que feliz em continuar adicionando ao seu currículo enquanto du Plessis e Strickland cuidam dos negócios.

“Quero uma chance pelo título, isso é certo, mas sou um homem de empresa”, disse Borralho.

“Quem quer que seja o caçador [Campbell] e Dana [White] me mandar para lutar, se forem pessoas acima de mim ou algo assim, como a luta que eu mereço, a luta que vai me deixar ainda mais perto do cinturão, eu vou aceitar, porque eu sou o cara da empresa.”