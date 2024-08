Caio Borralho marca knockdown tardio para vencer o evento principal do UFC Vegas 96 contra Jared Cannonier

Caio Borralho se esforçou quando mais precisou para conseguir a maior vitória de sua carreira.

O destaque do Fighting Nerds aumentou sua sequência de vitórias para 16 lutas ao derrotar Jared Cannonier em uma guerra de cinco rounds para encerrar o card de lutas do UFC Vegas 96 no sábado, no APEX.

Todos os três juízes pontuaram a luta para Borralho, com dois dando ao lutador de 185 libras quatro dos cinco rounds. As pontuações oficiais foram 49-45, 49-45 e 48-46.

A luta começou com Borralho acertando um par de jabs fortes que deixaram algum dano no nariz de Cannonier, seguido por um desagradável golpe de olho de Borralho. Quando a ação recomeçou, Cannonier acertou um belo gancho de esquerda, mas Borralho desferiu um par de chutes brutais na panturrilha que foram bastante eficazes. Cannonier conseguiu ter alguns bons momentos, mas Borralho simplesmente teve mais deles.

Ambos os homens saíram bem agressivos no Round 2, quando Cannonier colocou Borralho em desvantagem, mas o brasileiro continuou a ter sucesso com o jab. Cannonier acertou uma direita pesada que fez o rosto de Borralho mudar, seguido por uma boa combinação. A confiança de “Killa Gorilla” cresceu conforme o round progrediu e ganhou força no terceiro.

As coisas estavam um pouco mais hesitantes para começar o terceiro, mas ambos os homens acertaram alguns golpes. O minuto final é onde as coisas realmente mudaram, já que Borralho machucou Cannonier gravemente após uma combinação, mas o lutador de 40 anos lutou contra isso — e até acertou alguns bons socos — antes que a buzina soasse. Quando os rounds do campeonato começaram, Cannonier encontrou sucesso inicial com alguns contra-ataques e combinações lindamente cronometrados. O desafiante ao título teve os maiores momentos no Round 4, e até abriu um corte abaixo do olho direito de Borralho, mas foi uma estrofe muito acirrada.

O round final foi uma batalha de desgaste, com ambos os lutadores sentindo os efeitos dos 20 minutos anteriores. O lutador que avançava continuamente encontrava sucesso em uma batalha de vai e vem — isto é, até Borralho derrubar Cannonier com um golpe brutal. A luta parecia muito perto de ser interrompida, mas o árbitro Dan Miragliotta deixou acontecer. Borralho aplicou um estrangulamento com triângulo de braço, mas Cannonier conseguiu sobreviver e chegar ao apito final para coroar uma ótima luta.

Com a vitória, “The Natural” vai para 7-0 dentro do octógono, e provavelmente terá um número de um dígito ao lado de seu nome quando o novo ranking dos médios do UFC for divulgado na segunda-feira. Após a vitória, Borralho chamou o campeão dos médios Dricus du Plessis, embora ele provavelmente tenha um pouco mais de trabalho a fazer antes de ter essa oportunidade.

Cannonier já perdeu duas lutas seguidas, incluindo uma derrota por nocaute técnico para Nassourdine Imavov no evento principal do UFC Louisville em junho.