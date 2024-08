Caio Borralho promete finalizar Jared Cannonier no UFC Vegas 96 e ‘mostrar ao mundo que o campeão chegou’

Caio Borralho prometeu nocautear Paul Craig na frente da multidão do Rio de Janeiro em maio passado no UFC 301. Borralho não teve nenhuma vitória por nocaute desde que entrou para o UFC, mas fez exatamente isso, derrubando Craig para anunciar sua presença no ranking dos médios. Sua nova promessa para o UFC Vegas 96 é uma mensagem que ele planeja entregar ao mundo do MMA — que ele vai ganhar o título dos médios, mais cedo ou mais tarde.

Borralho terá sua primeira luta principal no sábado, enfrentando Jared Cannonier no UFC APEX, e disse ao MMA Fighting que mostrará estar pronto para uma chance contra os melhores do mundo.

“Tudo o que construímos até agora nos trouxe até aqui, e agora é uma oportunidade de mostrar ao mundo que o campeão chegou”, disse Borralho. “Meu mantra para a última luta era que eu nocautearia Paul Craig, e o mantra para esta luta é que eu mostrarei a todos que o campeão chegou. Mostrar o UFC, mostrar a divisão, mostrar a mim mesmo, mostrar aos fãs.

“Jared lutou contra grandes lutadores e só perdeu para campeões. Ele teve essa derrota recente que foi meio controversa [to Nassourdine Imavov]. Ele é difícil de vencer, e está em uma boa fase no peso médio. Uma boa vitória sobre ele, uma finalização ou um nocaute, definitivamente me coloca na disputa para ser o próximo candidato ao título. Não sei o que o UFC pensa sobre isso ou não, se eles vão me pedir para fazer mais uma luta ou algo assim, mas estarei pronto para o cinturão o tempo todo. Vencer esse cara é o que importa agora.”

Borralho enfrentou críticas de fãs online, até mesmo em seu país natal, o Brasil, quando previu um nocaute em Craig, já que ele havia vencido quatro de suas cinco primeiras lutas no UFC por decisão, mas disse que não vai se importar com ninguém que menospreze seu novo objetivo.

“Se incomoda as pessoas, significa que está funcionando”, disse Borralho. “As pessoas vão falar sobre isso, vai virar um tópico, e quando acontecer, os queixos cairão: ‘Ele realmente acertou’. Mas não me importo com o que as pessoas dizem, contanto que seja um tópico de discussão. O objetivo é ser falado e ganhar mais atenção porque isso vende lutas e faz minha imagem crescer. Meu mantra é este, vou mostrar a eles que o novo campeão dos médios chegou, e eles terão que me aturar.”

O representante do Fighting Nerds admitiu que Cannonier é “muito difícil de lutar”, mas vê o veterano de 40 anos diminuindo o ritmo ultimamente.

“As pessoas ainda não viram meu jogo em pé e é isso que eu quero mostrar nessa luta”, disse Borralho. “Vou ficar no rosto dele o tempo todo e colocar um ritmo que ele não consegue acompanhar. Ele tem 40 anos agora e nós o vimos desacelerar depois do segundo round. Vou usar minha idade, condicionamento e cardio, que são perfeitos para cinco rounds, para fazê-lo trabalhar. Vamos ver o que ele pode fazer.”

Cannonier lutou todos os cinco rounds antes sob a bandeira do UFC, como quando desafiou Israel Adesanya pelo cinturão em um confronto sem brilho. Borralho tenta sua primeira luta de 25 minutos no octógono no UFC Vegas 96, mas está confiante em sua preparação.

“Acho que vou pará-lo cedo”, disse Borralho. “Dependendo de como ele reagir no início da luta, posso nocauteá-lo no primeiro round. Mas estou pronto para cinco rounds, estou pronto para uma guerra. Não acho que ele esteja pronto para uma guerra, não acho que ele tenha cardio para isso. Estou pronto para a luta mais difícil da minha carreira.

“Não me entenda mal, eu respeito muito Jared Cannonier. Ele é um atleta fenomenal e pode surpreender com um bom cardio e vir bem preparado, buscando voltar ao caminho do cinturão, mas estou pronto para tudo. Estou pronto para o inesperado.”