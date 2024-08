Caio Borralho quer “todo mundo de óculos” enquanto os “Nerds Lutadores” preparam sua aquisição

No filme de 1984 “Revenge of the Nerds”, os personagens Lewis Skolnik (interpretado por Robert Carradine) e Gilbert Lowe (interpretado por Anthony Edwards) lideram um grupo de nerds para impedir o assédio contínuo da fraternidade de valentões Alpha Betas no fictício Adams College. No final do filme, Gilbert fica diante das fraternidades da faculdade e faz um discurso empolgante sobre enfrentar a discriminação.

“Eu só queria dizer que sou um nerd, e estou aqui esta noite para defender os direitos de outros nerds”, ele disse. “Toda a nossa vida fomos ridicularizados e nos fizeram sentir inferiores.”

Em 2024, o peso médio brasileiro invicto Caio Borralho está defendendo os nerds do mundo todo. No entanto, diferentemente de Skolnink e Lowe, a equipe de MMA de Borralho — The Fighting Nerds — está intimidando os valentões em seu próprio jogo.

Escolhas do editor

1 Relacionado

“Nós somos os nerds que gostam de lutar”, disse o ex-professor de matemática e química que virou artista marcial misto à ESPN. “O ponto real [of The Fighting Nerds] é inspirar as pessoas”, disse Borralho. “Há uma mensagem para todas as pessoas que foram vítimas de bullying ao redor do mundo. Algumas crianças usam óculos, mas não gostam porque se sentem feias. Imagine [what it is like] ver os melhores lutadores do mundo dando uma surra nas pessoas e terem orgulho de usar seus óculos?”

O coletivo de São Paulo, Brasil, tem tido uma trajetória notável desde a estreia de Borralho no UFC em 2022. Liderado por Borralho e pelo técnico Pablo Sucupira, o The Fighting Nerds inclui Carlos Prates (19-6, 3-0 UFC), Jean Silva (14-2, 3-0 UFC), Mauricio Ruffy (10-1, 1-0 UFC) e Bruna Brasil (10-4-1, 2-2 UFC) e se tornou uma das academias de MMA que mais cresce.

Antes de ganharem a vida no MMA, Borralho e Sucupira eram nerds por direito próprio que acabaram se unindo por meio de um ponto em comum. Sucupira trabalhou como redator para uma agência de marketing antes de seguir carreira como boxeador e kickboxer. Uma derrota por nocaute em uma luta de Muay Thai em 2009 fez o brasileiro perceber que ele é mais talhado para criar planos de jogo do que executá-los porque seu corpo não conseguia executar as ideias que ele tinha durante uma luta. Ele abriu uma academia na pequena cidade de Barra Funda chamada Combat Club e conheceu um jovem lutador chamado Caio Borralho que precisava de um treinador de trocação. Sucupira gostou de Borralho e notou sua abordagem analítica para a luta. Ao contrário de Sucupira, Borralho possuía tanto o intelecto quanto o atletismo para executar planos de jogo que eram baseados em decifrar tendências e padrões para se colocar na melhor posição para vencer.

“Ele era como eu, onde preferimos ser racionais do que emocionais quando se trata de lutar”, disse Sucupira. “Nós olhamos para isso como um problema de matemática e quando você se prepara para um exame, você tem que estar calmo, relaxado e pensar antes de responder, especialmente quando a adrenalina entra em ação, para fazer seu melhor trabalho.”

“Nós abordamos a luta de uma forma diferente”, disse Borralho. “Estamos analisando tudo — estatísticas, [fighting] mecânica, movimentos e padrões. Nós somos apenas diferentes neste jogo.”

Devido às suas respectivas origens e à sua abordagem analítica ao jogo de luta, Borralho e Sucupira decidiram se chamar The Fighting Nerds.

“Lutadores e nerds são dois opostos que, quando colocados juntos, são uma mistura forte”, disse Sucupira sobre o nome do coletivo. “Todo lutador quer ser mais inteligente e todo nerd quer ser corajoso.”

Borralho (16-1, 6-0 UFC) tentará aumentar o sucesso do The Fighting Nerds quando enfrentar o antigo desafiante ao título Jared Cannonier no evento principal do UFC Fight Night no sábado. Uma vitória o colocará na conversa sobre a disputa pelo título dos médios. Mas tão importante quanto vencer no sábado é Borralho, a oportunidade de mostrar os óculos de escolha do The Fighting Nerds.

Os óculos — presos no meio para simbolizar o estereótipo de nerds que têm seus óculos quebrados por valentões — se tornaram o uniforme dos The Fighting Nerds.

Similar ao chapéu Papakha que Khabib Nurmagomedov usou em homenagem ao seu país natal, o Daguestão, os Fighting Nerds usam seus óculos para ir e voltar do Octógono e os colocam em quem quer que seja responsável por sua entrevista pós-luta. Jean Silva colocou os óculos no analista do UFC Joe Rogan após sua vitória sobre Charles Jourdain no UFC 303.

“Nosso objetivo é lutar dentro de uma grande arena com todos usando óculos”, disse Borralho, que usa óculos desde os 3 anos devido ao astigmatismo e à miopia, sobre a tendência que ele espera que pegue. O que antes era algo que ele tinha vergonha de usar agora se tornou um símbolo de inteligência e força.

Caio Borralho está invicto (6-0) dentro do octógono. Foto de Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

“Esses óculos vão além do jogo de luta”, disse Sucupira. “Se você é um nerd, provavelmente é o melhor da classe ou, neste caso, o melhor do octógono. Os Fighting Nerds não estão aqui para mudar o jogo de luta. Estamos aqui para mudar a maneira como as pessoas pensam sobre os nerds, aqueles que estudam para serem os melhores em tudo o que fazem. Queremos que os nerds de todos os lugares tenham orgulho de si mesmos”

O brasileiro pode não parecer o nerd estereotipado devido ao seu corpo de 1,88 m e às palavras “Free Spirit” tatuadas no pescoço. Mas Borralho achou um jogo intenso de xadrez ou uma noite de anime tão estimulantes quanto traçar um plano de jogo analítico para destrinchar seus oponentes.

“No MMA, parece tão absurdo que cérebros e inteligência possam vencer dessa forma”, disse o treinador de MMA Din Thomas à ESPN sobre a ascensão dos The Fighting Nerds. “Eles estão atacando de uma forma diferente que parece ser mais calculada do que todos os outros.”

Os pesos médios Jared Cannonier e Caio Borralho se enfrentam no sábado para determinar quem ficará mais perto de uma disputa pelo título. UFC Fight Night: Cannonier x Borralho

Sábado, 24 de agosto, UFC Apex, Las Vegas

• Cartão principal: 22h00 horário do leste dos EUA na ESPN/ESPN+

• Preliminares: 19h00 horário do leste dos EUA na ESPN+ Assine a ESPN+ obter eventos exclusivos do UFC ao vivopesagens e muito mais; Dana White’s Série Contender; e mais conteúdo exclusivo de MMA.

Thomas ficou impressionado com o coletivo desde que Borralho apareceu no Contender Series de Dana White em 2021. Conforme ele começou a ver mais lutadores da academia chegando ao UFC e tendo sucesso, ele notou sua habilidade de trocação altamente proficiente, o que deixou os oponentes desorientados e no lado errado de um nocaute.

Mais recentemente, Prates se tornou o primeiro lutador a nocautear Li Jingliang nos 17 anos de carreira do lutador chinês no UFC 305. Thomas ficou surpreso com a paciência de Prates e sua abordagem diferenciada para garantir a finalização.

Prates não é o único membro da academia que dominou com seus golpes. A peso-palha feminina Bruna Brasil fez uma clínica de golpes contra a especialista em trocação Molly McCann no UFC 304. A impressionante vitória de Jean Silva no terceiro round sobre Drew Dober — duas semanas depois de ser o primeiro lutador a nocautear Charles Jourdain no UFC 303 — levantou sobrancelhas, enquanto a performance de Mauricio Ruffy em sua estreia promocional no UFC 301, quando ele finalizou Jamie Mullarkey no primeiro round, consolidou a noção de que algo especial estava acontecendo em São Paulo, Brasil.

“O ritmo, o timing e a capacidade deles de ver o que está acontecendo são incrivelmente impressionantes”, disse Thomas.

Os Fighting Nerds ainda têm um longo caminho a percorrer antes de serem reconhecidos como uma das equipes de elite do MMA, mas, assim como a equipe neozelandesa City Kickboxing assumiu o controle alguns anos atrás, eles têm o talento preparado e a todo vapor no momento certo.

“Todo ano é o ano da tomada de poder dos Fighting Nerds e estamos apenas começando”, disse Borrahlo. “O próximo ano será ainda maior comigo e com meus [middleweight] título, Jean Silva e Carlos Prates entrando no ranking e nosso exército de lutadores chegando ao UFC. Estamos aqui para realizar nossos sonhos.”

O mundo pode descobrir quando o líder do The Fighting Nerds entrar no octógono contra um antigo candidato ao título atualmente classificado como o 5º peso médio pelo UFC. Do jeito que está atualmente, a metade superior da divisão de peso médio do UFC poderia usar uma injeção de sangue novo na disputa pelo título com os pilares Robert Whittaker, Israel Adesanya, Marvin Vettori e Cannonier tendo todos desafiado ou já sido um campeão. Se Borralho passar no teste contra o pesado Cannonier, Borrahlo pode se encontrar diretamente na disputa pelo título em 2025 com confrontos potenciais contra Nassourdine Imavov, Khamzat Chimaev ou Sean Strickland ao seu alcance.

“Eu sou a nova geração da divisão”, disse Borralho. “Depois que eu acabar com Jared, não haverá conversas. Eu serei o próximo competidor na divisão dos médios.

Depois que Skolnik e Rowe fazem seu discurso no final de A Vingança dos Nerds, a fraternidade Tri-Lambs acaba se mudando para a casa da fraternidade dos Alpha Betas, enquanto os alunos do Adams College mostram seu apoio gritando “Nerds” enquanto os créditos rolam.

Se esse filme serve de indicação, podemos dizer com segurança que os Fighting Nerds estão a caminho de dominar a casa conhecida como UFC.