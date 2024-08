Caitlin Clark, da Fever, quebra recorde de assistências para novatos da WNBA

Adicione mais um marco ao recorde de Caitlin Clark em 2024. O último aconteceu no domingo, na vitória do Indiana Fever por 92 a 75 sobre o Seattle Storm, quando ela quebrou o recorde de assistências de uma novata em uma única temporada da WNBA.

Clark, que lidera a WNBA em assistências com 8,3 por jogo, teve 9 no domingo para chegar a 232, ultrapassando o recorde anterior de novata de Ticha Penicheiro, de 224, estabelecido em 1998.

Penicheiro foi a escolha número 2 naquele ano para o Sacramento Monarchs, que não está mais na WNBA. Ela ajudou a liderar o Monarchs para o campeonato da liga de 2005 e terminou sua carreira com 2.600 assistências, a terceira maior na história da WNBA.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Clark tinha quatro anos de nascida quando Penicheiro chegou à WNBA, e tinha 10 anos quando Penicheiro se aposentou. Mas Clark disse que os dois se conectaram durante sua carreira universitária em Iowa. E ela sabe o suficiente para descrever Penicheiro com precisão, que é considerada uma das passadoras mais criativas e emocionantes da história do basquete feminino.

“Se você assistir aos destaques dela, ela definitivamente era uma melhor passadora do que eu”, disse Clark. “Ela tinha muito mais talento para seu jogo. Ela girava e fazia esses passes malucos. Eu meio que corro na transição e jogo lá em cima e espero pelo melhor.”

Na verdade, o passe de Clark é um dos seus principais atributos. Além de marcar um recorde masculino e feminino da Divisão I de 3.951 pontos em Iowa, Clark teve 1.144 assistências, a terceira na história feminina da Divisão I da NCAA. Ela superou o recorde de novata da WNBA de Penicheiro em seu 28º jogo da WNBA; Penicheiro estabeleceu sua marca em 30 jogos.

Com a expansão da temporada regular da WNBA para 40 jogos, Clark ainda tem 12 jogos restantes para adicionar ao seu total de assistências. O recorde geral de assistências em uma única temporada da WNBA é 316, estabelecido no ano passado em 40 jogos por Alyssa Thomas, do Connecticut Sun.

Clark em seu ritmo atual pode eclipsar isso em mais 11 jogos. Thomas atualmente é o segundo na liga em assistências com 202 em 26 jogos.

Febre 92, Tempestade 75 • Caitlin Clark: 23 pontos (9-19 FG, 3-10 3-pt FG, 2-2 FT) 9 assistências, 5 rebotes; 232 assistências nesta temporada (recorde de novato da WNBA)

• Clark: 10º jogo nesta temporada com 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências (2º maior na história da WNBA, atrás dos 12 de Breanna Stewart em 2023)

• Kelsey Mitchell: 27 pontos (10-19 FG, 5-8 3-pt FG, 2-2 FT) 3 assistências, 3 bloqueios; jogos consecutivos de 25 pontos pela primeira vez nesta temporada

• Lexie Hull: 22 pontos (8-10 FG, 6-7 3-pt FG); recorde da carreira em pontos e 3s

• Febre: vitória de 17 pontos, a maior de Indiana nesta temporada

• Febre: 6-8 em cestas de 3 pontos abertas no 4º quarto (4-11 nos primeiros 3 quartos)

— Estatísticas e informações da ESPN

“Se você tivesse me dito que eu lideraria a liga em assistências chegando aqui na minha temporada de novato, eu provavelmente teria dito que você estava mentindo”, disse Clark, que também teve 23 pontos, 5 rebotes e 2 bloqueios no domingo. “Mas eu tenho muito orgulho disso. Quero preparar meus companheiros de equipe antes de tudo, porque isso vai ajudar você a ter o time mais bem-sucedido.

“Estou sempre procurando meus companheiros de equipe na transição; é aí que eu mais prospero.”

Indiana, sétima na classificação da WNBA, agora está com 13-15, igualando o total de vitórias da temporada passada. O Fever não termina com um recorde de vitórias desde 2015, quando foi 20-14 e chegou às finais da WNBA.

Eles não vão aos playoffs desde 2016, quando estavam com 17-17.

“Acho que temos um ataque realmente equilibrado”, disse a armadora do Fever Lexie Hull, que teve 22 pontos, o recorde da carreira, e acertou 6 de 7 de 3 pontos no domingo. “É muito divertido assistir quando você tem Caitlin correndo na transição — a bola pode ir para qualquer lugar, qualquer um pode derrubá-la, nosso ataque é tão fluido.”