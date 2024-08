Caitlin Clark e Indiana Fever vencem Chicago Sky no quarto encontro

CHICAGO — Os três primeiros jogos entre Indiana Fever e Chicago Sky foram definidos por sua natureza competitiva, com as margens finais chegando a uma combinação de 10 pontos.

Mas esse não foi o caso na sexta-feira, no quarto e último encontro das equipes na temporada regular: Indiana (16-16) conquistou uma vitória de 100-81 para atingir a marca de 0,500 pela primeira vez desde maio de 2022, quando estava apenas 2-2. Os 103 jogos consecutivos de Indiana abaixo de 0,500 foram a terceira sequência mais longa na história da WNBA, segundo Elias.

O Fever também garantiu a vitória da série da temporada contra o Sky, por 3 a 1.

Indiana tem sido um dos times mais quentes da liga desde a pausa olímpica, melhorando para 5-1 nesse período. Ao atingir a marca do século em pontuação — um recorde da temporada em pontos — o Fever demonstrou mais uma vez como eles têm o melhor ataque da liga desde meados de junho.

A sensação novata Caitlin Clark foi fascinante com 31 pontos, o recorde da carreira, e 12 assistências. Ela é a quinta jogadora na história da WNBA com 30 pontos e 10 assistências em um jogo, e a terceira a atingir essa linha de estatísticas no regulamento.

Chicago, que realizou uma Barbie Night em homenagem à estrela novata Angel Reese, agora é perdedora de cinco jogos seguidos e seis dos últimos sete no segundo tempo. Michaela Onyenwere e Lindsay Allen lideraram o Sky com 20 e 19 pontos, respectivamente.

Aqui estão três conclusões do concurso.

Kamil Krzaczynski-USA TODAY Esportes

O ataque em alta temperatura não mostra trégua

Indiana tem o melhor desempenho ofensivo da liga desde 13 de junho, e o desempenho de sexta-feira só aumentará esse número.

Depois de um começo lento e ficando para trás por 13, o Fever entrou em um ritmo com seu pão com manteiga: acelerando o ritmo e convertendo do arco de 3 pontos. Mitchell (23 pontos) liderou a carga com 18 pontos no primeiro tempo – seu maior número em um tempo nesta temporada – mas ela e Clark combinaram 6 de 9 arremessos de 3 nos primeiros 20 minutos. Foi mais do mesmo no segundo tempo, permitindo que o Fever administrasse uma de suas melhores noites de arremessos de 3 pontos da temporada (13 de 29).

Clark ganhará as manchetes por sua noite de carreira, mas a equipe também foi rápida em dar crédito às contribuições defensivas de Temi Fagbenle, que foi a melhor da equipe saindo do banco (+29), Lexie Hull, que manteve seus recentes arremessos bons (3 de 4 de três) e NaLyssa Smith, cujos 11 pontos no terceiro quarto estabilizaram o Fever quando Aliyah Boston foi para o banco em apuros.

jogar 0:20 Angel Reese garante duplo-duplo com bela cesta Angel Reese continua sua sequência de duplo-duplo com uma bela cesta contra o Fever.

A derrapagem no céu continua

O Sky teve todo o ímpeto no início da sexta-feira e estabeleceu um fluxo ofensivo que lhes permitiu construir uma vantagem inicial de 24-11. A treinadora Teresa Weatherspoon pregou uma mentalidade de próximo homem indo para o jogo com a artilheira Chennedy Carter (protocolos de saúde e segurança) ausente, e Allen e Onyenwere atenderam ao chamado, começando o jogo com uma combinação de 7 para 9 do campo e 3 para 3 do arco de 3 pontos. No intervalo, onde o Sky estava perdendo apenas cinco, esses dois haviam combinado para 28 dos 42 pontos de Chicago.

A execução do jogo tardio foi o ponto crítico para o Sky em jogos recentes, mas sexta-feira foi mais um caso de as rodas caindo conforme o jogo avançava. O Fever chegou a três no final do primeiro, então venceu os dois quartos do meio por um total de 19 pontos. Mesmo quando Chicago estava dentro de um dígito no terceiro quarto, nunca pareceu que Indiana realmente havia perdido o controle.

Desde que a temporada recomeçou, Weatherspoon tem implorado para que seu time seja mais disciplinado defensivamente, para conhecer e executar o scout. Permitir 100 pontos – o máximo que o Sky permitiu em toda a temporada – e deixar o Fever conseguir praticamente tudo o que queria ofensivamente foi o oposto disso.

“Temos muitas coisas que precisamos corrigir, e isso começa no lado defensivo da bola”, disse Weatherspoon. “Não estamos sendo perturbadores. Estamos permitindo que os times façam arremessos onde eles querem, quando eles querem.

“A defesa é a coisa mais difícil que você vai jogar neste jogo. No terceiro quarto, nós os mandamos para a linha repetidamente.”

A armadora Rachel Banham — que se juntou ao time no mês passado na troca que enviou a então artilheira Marina Mabrey para Connecticut — não se conteve na entrevista coletiva pós-jogo, dizendo que “às vezes simplesmente não nos esforçamos”.

“Se você não está motivado para levar uma surra, temos um problema”, ela disse. “Então não vista o uniforme. É melhor você sentir isso no seu peito.”

O Chicago não tem muito tempo para se preparar, já que enfrentará um adversário difícil fora de casa, no domingo, contra o Minnesota, e na terça, contra Las Vegas.

A corrida dos playoffs fica mais interessante

Não olhe agora – se a temporada regular terminasse hoje, o Fever garantiria a sexta vaga nos playoffs, já que eles venceriam o desempate contra o Phoenix Mercury, que tem um histórico similar de 16-16.

Muita coisa ainda pode mudar nas próximas três semanas, mas a ideia de o Fever chegar à sexta colocação na pós-temporada parecia absurda quando eles começaram 2024 com um recorde de 1-8.

Chicago (11-20), enquanto isso, está segurando a oitava semente para sua vida. Ainda está meio jogo à frente do Atlanta Dream, que joga mais tarde na sexta-feira contra o bicampeão Las Vegas Aces.