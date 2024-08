Caitlin Clark, Fever Stay Hot, derrube Angel Reese, Sky

CHICAGO — Caitlin Clark teve 31 pontos, o recorde de sua carreira, e 12 assistências em seu último confronto da temporada regular com a sensação novata Angel Reese, liderando o Indiana Fever a uma vitória dominante por 100 a 81 sobre o cambaleante Chicago Sky na noite de sexta-feira.

Clark arremessou 8 de 14, incluindo 5 de 9 da linha de 3 pontos, em seu 11º duplo-duplo. Ela é a única jogadora a ter três jogos de pelo menos 25 pontos e 10 rebotes em uma temporada. E ela é a primeira jogadora na história da WNBA a ter quatro jogos com mais de 50 pontos marcados ou assistidos em uma única temporada.

Do outro lado, Reese teve 10 pontos e 11 rebotes, quebrando um empate com Tina Charles para duplas-duplas de novata com 23 e passando Sylvia Fowles para o recorde da temporada de Chicago. Reese conseguiu o recorde com 1:32 para jogar, muito depois de Clark e os outros titulares de Indiana terem deixado o jogo. Ela também tem um recorde de novata de 399 rebotes.

Clark pode ter fechado a porta para a tão esperada disputa pelo prêmio de Novato do Ano, já que o Fever (16-16) derrotou o Sky (11-20) pela terceira vez em quatro confrontos, consolidando sua provável vaga nos playoffs, enquanto Chicago está mal se segurando na última vaga conforme a temporada chega ao fim.

Os primeiros confrontos foram decididos por um total de 10 pontos com um par de vitórias de um ponto para cada time, enquanto este se tornou um estouro. Indiana teve uma alta temporada de pontos e Chicago permitiu uma alta temporada.

“Achei que jogamos muito bem e isso foi muito importante para nós”, disse Clark. “Quase conta como dois quando você está em uma corrida de playoff, como uma derrota e uma vitória. Sabíamos que era algo importante, mas também queríamos vencer a série da temporada com eles. Esse foi um ponto de foco.

O jogo atraiu uma multidão de 9.445 pessoas para a Wintrust Arena na Barbie Night — uma homenagem ao apelido de faculdade de Reese na LSU, Bayou Barbie. A multidão incluía Shaquille O’Neal, membro do Hall da Fama do Basquete Profissional, assim como Sue Bird — que tinha sua própria boneca Barbie em seus dias de jogadora do Seattle Storm — e a estrela do futebol Megan Rapinoe.

Kelsey Mitchell acrescentou 23 pontos em 9 de 13 arremessos, seu sexto jogo consecutivo de pelo menos 20 pontos, para o Fever, que está 5-1 desde a pausa olímpica. NaLyssa Smith acrescentou 14 pontos e Lexie Hull teve 11.

“Acho que nos entendemos muito melhor”, disse Clark sobre a fase atual. “Ter a química e ter tempo para jogar um com o outro só aumenta a confiança. Acho que você está vendo isso. … Estou orgulhoso deste grupo. Estamos dividindo a bola, estamos dando bons chutes e isso está ajudando nosso jogo de transição e também nos ajuda na defesa.”

O Fever foi superado nos rebotes por 42-31, mas marcou 28 pontos dentro do garrafão e acertou 48,5% dos arremessos, com 26 assistências e 32 cestas.

Michaela Onyenwere marcou 20 pontos para liderar Chicago, que está 1-5 desde a pausa olímpica. Lindsay Allen teve 19 pontos e Rachel Banham 14. O Sky estava sem Chennedy Carter (17,2 pontos por jogo), que perdeu seu segundo jogo consecutivo por causa dos protocolos de saúde e segurança.

Máquina de Rebote Apesar do esforço perdedor, a novata da Sky, Angel Reese, teve 11 rebotes contra o Fever, dando a ela 399 na temporada. Esse é o terceiro maior número em uma temporada na história da WNBA: Ano Jogador Rebotes 2018 Sílvia Fowles 404 2017 Jonquel Jones 403 2024 Anjo Reese 399 2010 Tina Charles 398 2023 Alyssa Thomas 394

Com Allen marcando oito pontos rápidos, Chicago marcou 11 seguidos e transformou isso em uma corrida de 15-1 para abrir uma vantagem de 21-9. Mas Indiana fechou o primeiro quarto em uma corrida de 12-2 para ficar atrás por 26-23. O Sky teve quatro de seus nove pontos de 3 pontos, recorde da temporada, no primeiro quarto

“Menos os primeiros seis minutos do jogo, eu pensei que fomos muito bons. Jogamos uma defesa sólida”, disse Clark. “Estou orgulhoso deste grupo. Eu pensei que nós lutamos e não deixamos chegar perto no final e esse foi o problema da última vez que estivemos aqui. Nós os deixamos voltar, sabemos que eles são um time muito bom no quarto período, mas nós lutamos e descobrimos.”

Clark então abriu o segundo quarto com um par de 3 pontos para colocar o Fever para cima. No final das contas, sua corrida foi de 34-12, boa para uma vantagem de 10 pontos na cesta de 3 pontos de Mitchell. Chicago reagiu para 47-41 no intervalo, aguardando um lance livre de Reese para abrir o segundo tempo como resultado de uma técnica em Aliyah Boston, que estava chateada com uma não marcação, quando o tempo terminou. Ela fez o lance livre e foi um jogo de cinco pontos entrando no segundo tempo.

O Fever abriu vantagem para 11 no começo do terceiro quarto, mas o Sky ficou perto até Damiris Dantas acertar uma cesta de 3 pontos e Hull fazer dois lances livres após um rebote ofensivo de hustle-play quando o tempo expirou. Estava 76-64 indo para o quarto quarto, com Smith tendo 11 pontos no terceiro.

A vantagem chegou a 27 antes de Chicago fechar com uma sequência de 10-2.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.