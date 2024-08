Caitlin Clark marca 29 e Fever afasta Mercury

A primeira vitória do Indiana Fever sobre o Phoenix Mercury nesta temporada, em 30 de junho, é o jogo que a novata Caitlin Clark acredita ter sido um ponto de virada para seu time. Uma terceira vitória na sexta-feira sobre o Mercury — 98-89, quando Indiana jogou seu primeiro jogo desde a pausa olímpica — completou uma varredura da temporada e colocou o Fever mais perto de uma vaga no playoff há muito aguardada.

Indiana ainda tem 13 jogos de temporada regular para ir. Mas o Fever está em sétimo lugar, um jogo à frente do oitavo colocado Chicago e três à frente do nono colocado Atlanta. Os oito melhores times chegam aos playoffs da WNBA, o que Indiana não faz desde 2016.

Depois de uma agenda difícil que contribuiu para um início de 1-8, Indiana agora está com 12-15, e Clark continua a fazer história na WNBA. Com 29 pontos — um abaixo de seu recorde da temporada — 10 assistências e 5 rebotes na sexta-feira, ela se tornou a primeira novata da WNBA a ter vários jogos de pelo menos 25 pontos/10 assistências/5 rebotes. Foi seu segundo jogo assim nesta temporada.

Clark teve um recorde da WNBA de 19 assistências no último jogo do Fever antes do intervalo, em 17 de julho. Com 10 assistências na sexta-feira, seu total de 29 é o segundo maior de uma jogadora da WNBA em qualquer período de dois jogos. Fica atrás de Courtney Vandersloot, do New York Liberty, que teve 30 em um período de dois jogos em 2020 enquanto estava no Sky.

“Sempre fui capaz de entender bem a quadra e ver algo acontecer antes que aconteça”, disse Clark quando perguntada sobre a rapidez com que suas habilidades de criação de jogadas foram transferidas da faculdade para a WNBA. “Mas acho que foi apenas desenvolver a química com minhas companheiras de equipe, onde elas podem ver e estar na mesma página. É ter essa química que não é dita.”

Clark deu 10 assistências no WNBA All-Star Game, contribuindo para a vitória do Time WNBA por 117 a 109 sobre a seleção dos EUA, em 20 de julho. Depois de um período de férias, ela voltou aos treinos com a Fever e estava ansiosa para jogar novamente na sexta-feira.

Assim como suas companheiras de equipe, incluindo a veterana Kelsey Mitchell, que teve 28 pontos e combinou com Clark para acertar 10 cestas de 3 pontos. Mitchell, a segunda escolha do draft em 2018, está em sua sétima temporada com a Fever e finalmente em uma verdadeira perseguição aos playoffs.

“Acho que saímos com muita energia”, disse Clark sobre o Fever, que estava ganhando por 33-16 após o primeiro quarto e 54-37 no intervalo, mas viu o Phoenix recuperar o atraso no terceiro quarto. “Eles são um time muito bom, não vão embora. Nós os deixamos correr, mas depois respondemos. Estou muito orgulhoso de nós. Nós apenas continuamos batalhando e lutando.”

Kahleah Copper, que junto com as companheiras de equipe da Mercury Brittney Griner e Diana Taurasi conquistou o ouro olímpico com a equipe dos EUA em Paris, liderou o Phoenix com 32 pontos.

“Acho que uma das nossas maiores vitórias da temporada foi nossa primeira vitória em Phoenix”, disse Clark sobre a vitória por 88-82, na qual ela terminou a um rebote de um triplo-duplo. “Isso realmente nos impulsionou para a forma como estamos jogando basquete agora. Temos muito respeito pela forma como eles jogam e pelo quão talentosos eles são, e acho que isso nos deu confiança.”

O Fever também venceu o Phoenix por 95 a 86 em 12 de julho. Clark teve pelo menos 15 pontos e 10 assistências em todos os três jogos contra o Mercury, a primeira jogadora na história da WNBA a atingir esses totais em três jogos consecutivos contra o mesmo adversário.

Com 223 assistências nesta temporada, Clark também está a apenas três de quebrar o recorde de 225 da temporada de estreia, estabelecido por Ticha Penicheiro em 1998.

“Sendo um time tão jovem… assim que a temporada avança, eles começam a reconhecer coisas uns com os outros”, disse a treinadora do Fever, Christie Sides, sobre como Clark havia se dado bem com seus companheiros de equipe. “É só esses caras se conhecendo e confiando uns nos outros.”