Caitlin Clark ou Angel Reese para o prêmio de Novato do Ano? Para Robert Griffin III, não há debate sobre quem é o melhor

EO debate em andamento sobre quem deve ganhar a WNBAPrêmio de Novato do Ano entre Caitlin Clark e Angel Reese está esquentando, e parece que não será resolvido até o anúncio oficial. No entanto, o ex-astro da NFL e analista esportivo Robert Griffin III deu seu apoio a Clark após a vitória impressionante do Indiana Fever sobre o Chicago Sky de Reese.

Em seu confronto recente, o A febre garantiu uma vitória imponente de 100-81com Clark entregando uma performance excepcional. Ela marcou 31 pontos e deu 12 assistênciase pegou quatro rebotes, mostrando suas habilidades com estatísticas impressionantes de arremessos. Ela acertou 8 de 14 arremessos de quadra e 5 de 9 de além do arco. Sua eficiência foi ainda mais destacada ao fazer 10 de 11 tentativas de lance livre, demonstrando verdadeiramente seu talento geral na quadra.

Caitlin Clark dá autógrafos para uma casa lotada de fãs do Fever na casa do Chicago após a vitória

Por outro lado, Reese conseguiu um duplo-duplo com 10 pontos e 11 rebotesmarcando seu 23º duplo-duplo da temporada. Ambas as jogadoras fizeram história com suas performances naquela noite, levando Griffin III a faça uma declaração ousada sobre a corrida pelo prêmio de Novato do Ano.

“Caitlin Clark acaba de ganhar o prêmio de Novata do Ano da WNBA após a apresentação desta noitedeclarou Griffin III. Ele enfatizou que o debate entre Clark e Reese geralmente se resume a valorizar rebotes e duplos-duplos versus pontos e assistências, dadas suas diferentes posições na quadra. Ele também chamou a atenção para a questão de pessoas que fazem sua posição pública sobre o prêmio com base na raça em vez de resultados reais.

Reese e Clark fazem história na WNBA

Grifo III destacou as conquistas impressionantes de ambas as jogadoras, mas acabou ficando do lado de Clark, destacando suas vantagens sobre Reese.Angel Reese é uma jogadora especial, mas Caitlin Clark ganhou o prêmio. O Indiana Fever é um time perigoso indo para os playoffs e Caitlin Clark ganhou seu respeito“, concluiu.

Está claro que Griffin III acredita que as contribuições de Clark foram excepcionais e merecedoras de reconhecimento. Apesar de um começo lento na temporada, o Indiana Fever mostrou sua força e resiliência, agora com um respeitável recorde de 16-16.

O debate sobre o prêmio de Novato do Ano continua gerando discussões entre fãs e analistas. Com a performance estelar de Clark e o apoio de Griffin IIIé evidente que ela fez um forte argumento para si mesma. Conforme a temporada avança e o anúncio oficial se aproxima, será interessante ver como esse debate se desenrola e se Clark realmente reivindicará o cobiçado título.