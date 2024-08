Caitlin Clark vs. Os preços dos ingressos para a revanche de Angel Reese disparam

Um representante para Hora do jogo – um aplicativo que ajuda os fãs a encontrar ingressos de última hora – nos diz que a partir da tarde de quinta-feira, o preço médio para entrar na Wintrust Arena para o Indiana vs. A inclinação de Chicago foi de $ 1.045!!!

Para conseguir um assento premium, o oficial diz que você pode custar até US$ 2.013!!

Felizmente para os fãs da WNBA, há algumas cadeiras no prédio que não vão custar nada que difícil… já que, de acordo com a Gametime, alguns sangramentos nasais estão disponíveis por US$ 124 cada.