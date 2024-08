Caixas de sapatos ‘únicos’ são roubadas da casa de Penny Hardaway

A polícia está procurando um ladrão de varanda que roubou caixas de calçados exclusivos da casa do treinador de basquete masculino de Memphis, Penny Hardaway, no início deste mês.

De acordo com um relatório da polícia de Memphis obtido pela ESPN, um suspeito do sexo masculino foi capturado pela câmera pegando a mercadoria e empurrando um carrinho de compras com os pacotes roubados perto da casa de Hardaway. A polícia divulgou fotos do suspeito online.

“Os policiais foram informados de que as imagens da câmera capturaram o homem empurrando um carrinho de compras e roubando vários pacotes”, disse o relatório policial, acrescentando que o homem foi visto pela última vez empurrando o carrinho de compras pela Goodwyn Street e Central.

A estação de TV de Memphis WREG, que primeiro noticiou a notícia, observou que as caixas continham calçados Foamposite exclusivos que não podem ser encontrados em lojas. A linha Foamposite da Nike, popularizada por Hardaway quando ele estrelou pelo Orlando Magic na década de 1990, ainda é popular hoje.

Hardaway disse à emissora que 26 pares de sapatos Foamposite “únicos” foram levados.

O porta-voz da polícia de Memphis, policial Joseph Hibler, disse à ESPN que não tinha nenhuma informação adicional para compartilhar, dizendo apenas que a investigação está em andamento.