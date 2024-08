Calendário das Olimpíadas de 3 de agosto: Atletismo, ginástica, futebol

As Olimpíadas de 2024 estão se aproximando da metade. O dia 3 de agosto trará novidades emocionantes no atletismo, futebol e ginástica, entre outros eventos. Noah Lyles pode corresponder ao hype olímpico? Simone Biles levará para casa outra medalha de ouro no salto? Os fãs terão que sintonizar para descobrir.

Confira a programação dos eventos que serão exibidos na NBC, tanto na TV quanto no digital, abaixo:

*A programação inclui reprises de eventos que foram transmitidos ao vivo anteriormente.

1h da manhã horário do leste dos EUA

Voleibol – Grupo C Masculino: Japão x Estados Unidos

2 da manhã horário do leste dos EUA

Judo – Eliminatórias de Equipes Mistas, Repescagens, SF

2:30 da manhã horário do leste dos EUA

Badminton – Simples Feminino: Quartas de Final

3 da manhã horário do leste dos EUA

Vôlei de praia – Grupo C masculino: GER (Ehlers/Wickler) vs. POL (Bryl/Losiak)

Golfe – Masculino – Rodada 3: Parte 1

Handebol – Grupo B Feminino: Hungria x Holanda

Voleibol – Grupo C Feminino: Holanda x República Dominicana

3h30 horário do leste dos EUA

Tiro com arco – Individual feminino: Rodada de 16

Remo – Finais de oitos masculino e feminino e muito mais

3h45 horário do leste dos EUA

Tiro – Pistola Feminina Final

4 da manhã horário do leste dos EUA

Vôlei de praia – Grupo C masculino: AUS (Hodges/Schubert) vs. FRA (Bassereau/Lyneel)

Hipismo – Adestramento: Grande Prêmio Especial (Final por Equipe)

Hóquei de campo – Grupo B feminino: Grã-Bretanha x Argentina

Atletismo – Principal: Decathlon, M 100m R1 e mais

4:10 da manhã horário do leste dos EUA

Atletismo – Salto com vara masculino: Qualificação

4h30 horário do leste dos EUA

Remo – Finais de oitos masculino e feminino e muito mais

Hóquei de campo – Grupo A feminino: Holanda x Japão

Polo Aquático – Grupo B Masculino: Espanha x Japão

4:55 da manhã horário do leste dos EUA

Atletismo – Decatlo: Lançamento de disco

5h da manhã horário do leste dos EUA

Basquete – Grupo A Feminino: China x Porto Rico

Vôlei de Praia – Grupo D Feminino: SUI (Esmee/Zoe) vs.

Ciclismo – Corrida de Estrada Masculina

Handebol – Grupo B Feminino: Espanha x França

Natação – Eliminatórias: M&W 4×100 Medley, W 50m Livre e Mais

6h da manhã horário do leste dos EUA

Basquete – Feminino: China vs. Porto Rico (Transmissão em Espanhol)

Vôlei de Praia – Feminino Grupo F: ESP (Alvarez M/Moreno) vs. GER (Ludwig/Lippmann)

Vela – Bote, Multicasco Misto Série de Abertura

tênis

6h05 horário do leste dos EUA

Polo Aquático – Grupo A Masculino: Croácia x Grécia

6h40 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Feminino Grupo F: ESP (Alvarez M/Moreno) vs. GER (Ludwig/Lippmann)

6h45 horário do leste dos EUA

Hóquei de campo – Grupo B feminino: Austrália x Espanha

7h00 horário do leste dos EUA

Tiro com arco – Individual feminino: QF, SF, Medalhas Finais

Esgrima – Eliminatórias femininas de sabre por equipe

Golfe – Masculino – Rodada 3 (Pt. 2)

Voleibol – Grupo B Feminino: Japão x Quênia

7h15 horário do leste dos EUA

Hóquei de campo – Grupo B feminino: EUA x África do Sul

7h30 horário do leste dos EUA

Basquete – Grupo A Feminino: Sérvia x Espanha

Tênis de mesa – Individual feminino: Finais de bronze/ouro

7h40 horário do leste dos EUA

Atletismo – Decatlo: Salto com vara

8h00 horário do leste dos EUA

Handebol – Grupo B Feminino: Brasil x Angola

8h30 horário do leste dos EUA

Tênis – Final de Ouro Individual Feminino

8h45 horário do leste dos EUA

Futebol – Quartas de final femininas: EUA x Japão

9h00 horário do leste dos EUA

Badminton – Duplas Femininas: Finais Bronze e Ouro

Tiro – Pistola Feminina Final

Futebol

Polo Aquático – Grupo B Masculino: Austrália x Hungria

9h30 horário do leste dos EUA

Boxe – M Feather (QF), W Light (SF) e mais

Canoagem – Slalom: Kayak Cross Rodada 1

Ginástica – Finais de aparelhos masculinos e femininos

Tiro – Final do Skeet Masculino

10h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Feminino Grupo F: FRA (Placette/Richard) vs. SUI (Huberli/Brunner)

Handebol – Grupo A Feminino: Eslovênia x Suécia

Judô – Equipe Mista Bronze/Ouro Finais

10:20 da manhã horário do leste dos EUA

Ginástica – Final do salto feminino

10:35 da manhã horário do leste dos EUA

Polo Aquático – Grupo A Masculino: Montenegro x EUA

11h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Grupo D Feminino: CAN (Melissa/Brandie) vs. LAT (Tina/Anastasija)

Hóquei de campo – Grupo A feminino: China x França

Futebol

Tênis – Duplas Masculinas – Final Ouro

Voleibol – Grupo B Masculino: Polônia x Itália

11h15 horário do leste dos EUA

Basquete – Grupo C Masculino: Porto Rico x EUA

11h30 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Jogo de Piscina Feminino (4 Jogos)

11h45 horário do leste dos EUA

Canoagem – Slalom: Kayak Cross Eliminatórias

Tiro – Final do Skeet Masculino

11:50 da manhã horário do leste dos EUA

Futebol – Quartas de final femininas: Espanha x Colômbia

12h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Partida 73: M ou W Lucky Loser

12:05 pm horário do leste dos EUA

Canoagem – Slalom: Kayak Cross Repescagens

12:15 pm horário do leste dos EUA

Boxe – Penas Masculinas Quartas de Final e Mais

12:30 pm horário do leste dos EUA

Remo – Finais: Oitos e Mais

12:45 pm horário do leste dos EUA

Basquete 3×3: Jogo de Piscina

13h00 horário do leste dos EUA

Boxe (Transmissão em Espanhol)

Esgrima – Sabre de equipe feminino – Finais de bronze/ouro

Handebol – Grupo A Feminino: Noruega x Alemanha

Futebol

Surfe – Semifinais masculinas e femininas, finais com medalhas

Atletismo – Principal (Finais): W 100m, Decatlo 1500m, Mais

13h10 horário do leste dos EUA

Campo de atletismo

13h30 horário do leste dos EUA

Badminton – Duplas Femininas – Final de Ouro

Atletismo – Arremesso de peso masculino: Final

Polo Aquático – Grupo B Masculino: Sérvia x França

13h45 horário do leste dos EUA

Hóquei de campo – Grupo A feminino: Alemanha x Bélgica

14h00 horário do leste dos EUA

Boxe – W Light (SF), M Welter (QF) e mais

14h15 horário do leste dos EUA

Boxe – Grupo D feminino: CAN (Melissa/Brandie) vs. LAT (Tina/Anastasija)

14h20 horário do leste dos EUA

Atletismo – Salto Triplo Feminino: Final

14h30 horário do leste dos EUA

Natação – Finais: M 100m Borboleta, W 800m Livre e Mais

15h00 horário do leste dos EUA

Basquete – Grupo C Masculino: Sérvia x Sudão do Sul

Vôlei de Praia – Partida 74: M ou W Lucky Loser

Hipismo – Adestramento: Final por equipes

Handebol – Grupo A Feminino: Dinamarca x Coreia do Sul

Futebol

Natação e Atletismo (Transmissão em Espanhol)

Voleibol – Grupo A Masculino: Canadá x Sérvia

15h05 horário do leste dos EUA

Polo Aquático – Grupo A Masculino: Itália x Romênia

15h30 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Rodada Play-In Feminina (2 Jogos)

16h00 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Rodada de Play-In Feminina

Vôlei de Praia – Partida 75: M ou W Lucky Loser

Ginástica

Finais de aparelhos masculinos

Final do solo masculino

16h30 horário do leste dos EUA

Tênis – Final de Ouro Individual Feminino

17h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Partida 76: M ou W Lucky Loser

17h30 horário do leste dos EUA

Remo – Finais: Single Sculls, Oito

18h00 horário do leste dos EUA

Basquete – Grupo C Masculino: Porto Rico x EUA

20h00 horário do leste dos EUA

Tênis de Mesa – Final de Ouro Individual Feminino

21h00 horário do leste dos EUA

Handebol – Grupo B Feminino: Espanha x França

21h30 horário do leste dos EUA

Tiro – Pistola Feminina Final

21h45 horário do leste dos EUA

Voleibol – Grupo B Masculino: Polônia x Itália

23h00 horário do leste dos EUA

Futebol – Quartas de final femininas: EUA x Japão

