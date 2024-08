Calendário das Olimpíadas de 8 de agosto: atletismo, basquete, golfe

As Olimpíadas de 2024 estão voando. O dia 8 de agosto trará novidades emocionantes no atletismo, golfe e basquete, entre outros eventos. Noah Lyles vai reforçar seu triunfo nos 100m com outra medalha de ouro nos 200m? O time masculino de basquete dos EUA pode continuar sua sequência de vitórias contra a Sérvia? Os fãs terão que sintonizar para descobrir.

Confira a programação dos eventos que serão exibidos na NBC, tanto na TV quanto no digital, abaixo:

*A programação inclui reprises de eventos que foram transmitidos ao vivo anteriormente.

1:30 da manhã horário do leste dos EUA

Natação – 10km águas abertas femininas

3 da manhã horário do leste dos EUA

Golfe – Feminino – Rodada 2 (Pt. 1)

Taekwondo – M 68kg, W 57kg Preliminares

3h35 horário do leste dos EUA

Tênis de Mesa – Equipe M&W: Quartas de final

4 da manhã horário do leste dos EUA

Mergulho – Trampolim 3m Feminino Semifinal

4 da manhã horário do leste dos EUA

Ginástica Rítmica – Indiv. All-Around: Qualificação (Pt. 1)

Escalada Esportiva – Combinado Feminino: Semifinal (Lead)

Tênis de Mesa – Semifinal por Equipe Masculina: China x França

Atletismo – Principal: Heptatlo, M&W 4x100m Revezamentos R1 e Mais

4:20 da manhã horário do leste dos EUA

Atletismo – Arremesso de peso feminino: Qualificação

4h30 horário do leste dos EUA

Canoagem – Masculino e Feminino K-4 Sprint e Mais

5h da manhã horário do leste dos EUA

Pentatlo moderno – M&W Esgrima – Rodadas de classificação

Atletismo – Heptatlo: Salto em Altura

Luta livre

Mat A: Eliminatórias de 57 kg nado livre masculino

Mat B: Eliminatórias de 57 kg nado livre feminino

Mat C: Estilo livre masculino 86 kg eliminatórias

5h40 horário do leste dos EUA

Vela – Finais de Kite Masculino e Feminino e Mais

5h45 horário do leste dos EUA

Escalada esportiva – Velocidade masculina, combinada feminina

6h da manhã horário do leste dos EUA

Atletismo e Mergulho (Transmissão em Espanhol)

6h35 horário do leste dos EUA

Escalada Esportiva – Velocidade Masculina: Final

6h40 horário do leste dos EUA

Canoagem – C-2 Masculino, K-4 Sprint Masculino e Feminino: Finais

7h00 horário do leste dos EUA

Canoagem – Sprint: Canoa, Caiaque Semi, Finais

Golfe – Feminino – Rodada 2 (Pt. 2)

Tênis de mesa – Semifinais por equipe masculina: China x TBD

Polo Aquático – Feminino 5º-8º: Itália x Canadá

8h00 horário do leste dos EUA

Hóquei de campo – Final de bronze masculino: Índia x Espanha

Ginástica Rítmica – Qualificação Individual Geral

8h30 horário do leste dos EUA

Taekwondo – M 68kg, W 57kg QF e SF

Polo Aquático – Semifinal Feminina: Holanda x Espanha

9h00 horário do leste dos EUA

Mergulho – Trampolim de 3 m masculino – Final

Ginástica Rítmica – Indiv. All-Around: Qualificação (Pt. 2)

Tênis de Mesa – Semifinal por Equipe Feminina: China x Coreia do Sul

Levantamento de peso – Feminino 59kg: Arranco/Arremesso e Arremesso

9h45 horário do leste dos EUA

Levantamento de peso – 49 kg feminino: Arranco/Arremesso e Arremesso

10h00 horário do leste dos EUA

Mergulho (transmissão em espanhol)

Voleibol – Semifinal Feminino: Brasil x EUA

10:15 da manhã horário do leste dos EUA

Taekwondo – W 49kg, M 58kg Bronze/Ouro Finais

10h30 horário do leste dos EUA

Handebol – Semifinal Feminina: Suécia x França

Escalada Esportiva – Velocidade Masculina: Final

10:45 da manhã horário do leste dos EUA

Futebol – Final de Bronze Masculino: Egito x Marrocos (Transmissão em Espanhol)

Wrestling – M 57kg, W 57kg Eliminatórias Estilo Livre

11h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Semifinal Feminino: Huberli/Brunner (SUI) vs. Melissa/Brandie (CAN)

Ciclismo – Pista: W Keirin, M Omnium Finals e mais

Futebol – Final de Bronze Masculino: Egito x Marrocos

11h30 horário do leste dos EUA

Basquete – Semifinal Masculino: França x Alemanha

12h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Semifinal Masculino

Voleibol – Semifinal Feminina: BRA vs. EUA (Transmissão em Espanhol)

Polo Aquático – Feminino 5º-8º: Grécia x Hungria

12:15 pm horário do leste dos EUA

Luta livre – Finais: M 87kg Greco-Romana, W 53kg Estilo livre e mais

13h00 horário do leste dos EUA

Mergulho – Trampolim 3m Feminino Final

Hóquei de Campo – Final de Ouro Masculino: Alemanha x Holanda

Ginástica Rítmica – Individual Geral: Qualificação

Atletismo – Principal (finais): M 200m, W 400mH e mais

13h30 horário do leste dos EUA

Taekwondo – M 68kg, W 57kg Bronze/Ouro Finais

Atletismo – Heptatlo: Arremesso de Peso

Polo Aquático – Semifinal Feminina: Austrália x EUA

Levantamento de peso – 73 kg masculino: Arranco/Arremesso e Arremesso

13h35 horário do leste dos EUA

Atletismo – Finais: 200m masculino e mais

Polo Aquático – Semifinal Feminina: Austrália x EUA

13h55 horário do leste dos EUA

Atletismo – Salto em distância feminino: Final

14h00 horário do leste dos EUA

Tênis de Mesa – Semifinal por Equipe Feminina: Alemanha x Japão

Atletismo (Transmissão em Espanhol)

Voleibol – Semifinal Feminino: Turquia x Itália

14h20 horário do leste dos EUA

Atletismo – Lançamento de dardo masculino: Final

15h00 horário do leste dos EUA

Basquetebol

Vôlei de Praia – Semifinal Feminino: Ana Patricia/Duda (BRA) vs. Mariafe/Clancy (AUS)

15h30 horário do leste dos EUA

Boxe – M Fly, W Bantam (finais) e mais

Handebol – Semifinal Feminina: Noruega x Dinamarca

16h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de praia

Semifinal Masculino

Semifinal Feminina

Handebol – Semifinal Feminina: Noruega x Dinamarca

17h00 horário do leste dos EUA

Voleibol – Semifinal Feminino: Turquia x Itália

Polo Aquático – Semifinal Feminina: Austrália x EUA

Wrestling – Finais: GR 67kg, W Freestyle 53kg e mais

17h45 horário do leste dos EUA

Vela – Final de Kite Feminino

18h00 horário do leste dos EUA

Voleibol – Semifinal Feminino: Brasil x EUA

20h00 horário do leste dos EUA

Tênis de Mesa – Semifinal por Equipe

21h30 horário do leste dos EUA

Hóquei de Campo – Final de Ouro Masculino: Alemanha x Holanda

22h30 horário do leste dos EUA

Ciclismo – Keirin feminino, Omnium masculino

23h00 horário do leste dos EUA

Polo Aquático – Semifinal Feminina: Austrália x EUA

Para mais cobertura das Olimpíadas, confira a página central da ESPN para notícias de última hora, destaques, prévias, perguntas frequentes e muito mais.