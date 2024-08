Calendário de futebol reduz qualidade – Lewandowski do Barcelona

O atacante do Barcelona, ​​Robert Lewandowski, expressou preocupação com a quantidade de futebol jogado, acrescentando que acredita que isso está contribuindo para o declínio da qualidade dos jogos.

Na quinta-feira, a FIFA ofereceu negociações com grupos globais de ligas de futebol e sindicatos de jogadores para encerrar um impasse de três meses após eles ameaçarem tomar medidas legais para aumentar o calendário de competições lotado.

“Esta temporada será mais difícil do que antes porque temos mais jogos na Liga dos Campeões… há os jogos com o clube, mas também com a seleção nacional, então viajamos muito”, disse Lewandowski à ESPN.

“Será um grande desafio para cada clube e cada jogador, porque as expectativas são sempre muito altas, você joga a cada dois dias e as pessoas esperam que você jogue todas as partidas no mais alto nível.

“É quase impossível manter o seu melhor desempenho em todos os jogos, porque você não tem tempo para descansar bem, não tem tempo para ficar fora do futebol em sua mente… Somos humanos, não somos máquinas.

“Provavelmente, no final, a qualidade dos jogos de futebol cairá um pouco por causa da intensidade dos jogos.”

O polonês acrescentou que não está focado em fazer novas contratações pelo Barça em meio a relatos de que o clube catalão está interessado em Dani Olmo e Nico Williams.

“Até contratarmos os novos jogadores, não penso em quem poderá vir e se juntar a nós no Barcelona.”

Seu companheiro de equipe e goleiro Marc-André ter Stegen concordou com o atacante de 35 anos, embora tenha admitido que novas contratações ajudariam o time.

“Se houver reforços mais tarde, é claro que serão bem-vindos, mas por enquanto já mostramos que podemos competir com qualquer um”, disse o internacional alemão à ESPN.

O Barça enfrenta o Real Madrid em um amistoso de pré-temporada em Nova Jersey no sábado.