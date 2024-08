Calendário de luta livre das Olimpíadas de 2024 e como assistir às lutas

Com as Olimpíadas de 2024 já em andamento, a luta livre se prepara para assumir o centro das atenções a partir de 5 de agosto, com as lutas finais pela medalha de ouro encerrando em 11 de agosto.

Durante esse período de seis dias, atletas das disciplinas estilo livre e greco-romana competem em 18 divisões para homens e mulheres. Há seis divisões no total para os homens na luta livre e seis divisões no estilo livre para mulheres, com as seis divisões finais chegando na luta greco-romana masculina.

Todas as partidas serão transmitidas no Peacock, bem como no NBCOlympics.com, NBC.com, aplicativo da NBC e aplicativo das Olimpíadas da NBC, com as rodadas de medalhas sendo transmitidas pela USA Network.

Aqui estão as classes de peso para cada disciplina que compete nas Olimpíadas de 2024

Estilo livre masculino: 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg

Estilo livre feminino: 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg

Greco-romana masculina: 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg, 97 kg, 130 kg

A equipe que representa os Estados Unidos em 2024 pode estar entre as melhores já enviadas para as Olimpíadas. Sua esperança é trazer para casa ainda mais medalhas em 2024 após estabelecer um recorde com nove medalhas no total nos Jogos de 2020, que lideraram todas as nações.

Aqui está o cronograma completo de luta livre nas Olimpíadas de 2024. Ao transmitir os eventos, o Peacock geralmente tem as transmissões listadas por Mat A, Mat B, Mat C, etc.

Segunda-feira, 5 de agosto

9h às 11h (horário do leste dos EUA): Ronda de qualificação greco-romana de 60 kg (Mat A)

Sorteio completo listado abaixo:

Georgij Tibilov (Sérvia) vs. Bazar Enes (Turquia)

O restante da categoria de peso está liberado para a próxima rodada

9h às 11h (horário do leste dos EUA): Rodada de qualificação do estilo livre feminino 68 kg (Mat B)

Amit Elor (Estados Unidos) vs. Buse Cavusoglu Tosun (Turquia)

Wiktoria Choluj (Polônia) x Feng Zhou (China)

Tetiana Sova Rizhko (Ucrânia) vs. Nisha Nisha (Índia)

Sol Gum Pak (Coreia do Norte) vs. Irina Ringaci (Moldávia)

Koumba Larroque (França) vs. Tayla Ford (Nova Zelândia)

Linda Morais (Canada) vs. Blessing Oborududu (Nigeria)

Soleymi Caraballo (Venezuela) vs. Nonoka Ozaki (Japão)

Meerim Zhumanazarova (Quirguistão) vs. Delgermaa Enkhsaikhan (Mongólia)

9h às 11h (horário do leste dos EUA): Ronda de qualificação greco-romana de 130 kg (Mat C)

Amin Mirzazadeh (Irã) vs. Adam Coon (Estados Unidos)

Mijain López (Cuba) vs. Seungchan Lee (Coreia do Sul)

Heiki Nabi (Estônia) vs. Sabah Shariati (Azerbaijão)

Alimkhan Syzdykov (Cazaquistão) vs. Alin Alexuc Ciurariu (Romênia)

Lingzhe Meng (China) vs. Jello Krahmer (Alemanha)

Oussama Assad (Marrocos) vs. Mantas Knystautas (Lituânia)

Yasmani Acosta (Chile) vs. Kiril Milov (Bulgária)

Muhammet Bakir (Turquia) vs. Abdellatif Mohamed (Egito)

15h às 16h ET: Estilo livre feminino 68 kg, Greco-romana 130 kg e semifinais de 68 kg

Terça-feira, 6 de agosto

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação greco-romana de 77 kg (Mat A)

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação de estilo livre feminino de 50 kg (Mat B)

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação greco-romana de 97 kg (Mat C)

12h15 às 15h45 ET: semifinais da categoria greco-romana de 77 kg e 97 kg, semifinais da categoria livre feminina de 50 kg, seguidas pelas finais da categoria greco-romana de 130 kg e 60 kg, finais da categoria livre feminina de 68 kg

Quarta-feira, 7 de agosto

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação greco-romana de 67 kg (Mat A)

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação do estilo livre feminino de 53 kg (Mat B)

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação greco-romana de 87 kg (Mat C)

12h15 às 15h45 ET: semifinais da categoria greco-romana de 67 kg e 87 kg, semifinais da categoria livre feminina de 53 kg, seguidas pelas finais da categoria greco-romana de 77 kg e 97 kg, finais da categoria livre feminina de 50 kg

Quinta-feira, 8 de agosto

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação de estilo livre masculino de 57 kg (Mat A)

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação do estilo livre feminino de 57 kg (Mat B)

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação do estilo livre masculino de 86 kg (Mat C)

12h15 às 15h45 ET: semifinais do estilo livre masculino de 57 kg e 86 kg, semifinais do estilo livre feminino de 57 kg, seguidos pelas finais do estilo greco-romano de 67 kg e 87 kg, finais do estilo livre feminino de 53 kg

Sexta-feira, 9 de agosto

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação de estilo livre masculino de 74 kg (Mat A)

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação do estilo livre feminino de 62 kg (Mat B)

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação de estilo livre masculino de 125 kg (Mat C)

12h15 às 15h45 ET: semifinais do estilo livre masculino de 74 kg e 125 kg, semifinais do estilo livre feminino de 62 kg, seguidos pelas finais do estilo livre masculino de 57 kg e 86 kg, finais do estilo livre feminino de 57 kg

Sábado, 10 de agosto

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação do estilo livre masculino de 65 kg

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação do estilo livre feminino de 76 kg

5h às 7h30 ET: Rodada de qualificação do estilo livre masculino 97 kg

12h15 às 15h45 ET: semifinais do estilo livre masculino de 65 kg e 97 kg, semifinais do estilo livre feminino de 62 kg, seguidos pelas finais do estilo livre masculino de 74 kg e 125 kg, finais do estilo livre feminino de 62 kg

Domingo, 11 de agosto

5h às 8h15 ET: finais do estilo livre masculino de 65 kg e 97 kg, finais do estilo livre feminino de 76 kg