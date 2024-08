Cam Rising deslumbra em retorno de 5 TDs e leva Utah à vitória por 49 a 0

SALT LAKE CITY — Cameron Rising fez seu retorno com cinco passes para touchdown, o recorde de sua carreira — três para Brant Kuithe — para levar o 12º colocado Utah à vitória por 49 a 0 sobre o Southern Utah na noite de quinta-feira.

Rising, um quarterback sênior do sétimo ano, brilhou em sua primeira ação de jogo desde que rompeu vários ligamentos do joelho na derrota do Utes no Rose Bowl para Penn State em 2 de janeiro de 2023, indo 10 de 15 para 254 jardas e 25 jardas corridas enquanto a 84ª multidão consecutiva lotada no Rice-Eccles Stadium prendeu a respiração coletiva em cada corrida. Ele deixou o jogo no segundo quarto com Utah vencendo por 35-0 após liderar cinco drives de pontuação consecutivos.

“Eu apenas olhei para as arquibancadas e parei um segundo para absorver e respirar, mas essa sensação desaparece quando o cara ou coroa realmente acontece, e então você se concentra apenas em vencer o jogo”, disse Rising, que perdeu toda a temporada de 2023.

Kuithe, que também perdeu a temporada passada e a maior parte da campanha de 2022, pegou três passes para touchdown — todos no segundo quarto. Ele pegou um passe de 29 jardas para um touchdown na primeira jogada do quarto antes de um de 18 jardas três minutos depois. Com 1:08 para jogar no primeiro tempo, Kuithe lutou contra três defensores em seu caminho para a end zone em uma recepção de 11 jardas.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“É legal e fácil quando você tem um cara como esse”, disse Rising, acenando para Kuithe. “Homem adulto.”

A saraivada de passes de Rising marcou a primeira vez que Utah teve cinco TDs em um tempo desde Brian Johnson contra San Diego State em 2008, a última temporada em que Utah ficou invicto.

Em seu primeiro jogo como membro da Big 12 Conference, os Utes acumularam 513 jardas de ataque total em sua 15ª vitória consecutiva sobre oponentes da FCS. Utah atingiu a marca de 500 jardas apenas uma vez em 2023, contra o Arizona State.

“Espero que não tenhamos feito [Rising] um desserviço. Não cobrimos ninguém”, disse o treinador do Southern Utah, DeLane Fitzgerald. “Não fizemos as janelas muito apertadas. Não o fizemos ter que ser muito preciso nos lançamentos.”

Kuithe entrou para o livro de recordes da Big 12 como o primeiro tight end a ter três recepções para touchdown em um tempo.

“Estou me preparando há dois anos e é bom saber que ainda consigo”, disse Kuithe.

Os Utes abriram o ano em casa 15 vezes sob o comando do técnico Kyle Whittingham e estão 14-1 nesses jogos. Eles não deixaram dúvidas neste, já que Rising encontrou Dijon Stanley em uma rota de roda para uma pontuação de 64 jardas na primeira posse de bola de Utah.

Stanley ultrapassou a defesa em uma jogada semelhante para uma recepção de TD de 79 jardas no segundo quarto e terminou com 150 jardas em três recepções, liderando o time em corridas com 34 jardas.

“Em qualquer lugar que eles pudessem me usar, eu sinto que tenho um conjunto de habilidades especiais”, disse Stanley. “Aquele TD foi como o maior momento da minha vida, quase.”

O cornerback titular Kenan Johnson, uma transferência da Georgia Tech, saiu no primeiro quarto com uma aparente lesão na perna. O cornerback é a posição mais fraca de Utah, de acordo com os treinadores que estão entrando na temporada.