Camisa dos Yankees de Babe Ruth ‘chamada de tiro’ alcança recorde de US$ 24 milhões

No que talvez seja o leilão de recordações esportivas mais aguardado de todos os tempos, a camisa usada pela lenda do beisebol Babe Ruth quando ele “deu sua tacada” no Jogo 3 da World Series de 1932 foi vendida por US$ 24,12 milhões na Heritage Auctions, estabelecendo um recorde de leilão para o item colecionável esportivo mais caro.

A venda da camisa visitante do New York Yankees, Ruth, que inclui o prêmio padrão de 20% do comprador, ficou disponível ao público pela primeira vez em 19 anos.

O preço recorde anterior para qualquer item esportivo colecionável vendido em leilão foi para um raro cartão Topps Mickey Mantle de 1952 em perfeitas condições. Ele foi vendido por US$ 12,6 milhões em 2022. A camisa Ruth também eclipsou em muito os US$ 10,1 milhões que uma camisa Michael Jordan do Chicago Bulls do Jogo 1 das Finais da NBA de 1998 arrecadou em leilão no mesmo ano.

A última vez que a camisa de Ruth foi vendida em leilão foi em 2005, quando foi vendida por US$ 940.000, mas foi vinculada apenas à World Series de 1932 — não conclusivamente ao Jogo 3 ou ao “call shot”, quando Ruth fez um gesto de apontar enquanto estava no bastão e então acertou o home run no campo central do arremessador Charlie Root do Cubs. Mas várias empresas nos últimos anos compararam a camisa com o Jogo 3 da World Series no Wrigley Field de Chicago, o que aumentou seu valor exponencialmente.

Quando a Heritage anunciou o leilão da camisa em maio, Chris Ivy, diretor de leilões esportivos da Heritage Auctions, disse que ela poderia render mais de US$ 30 milhões e praticamente garantiu que estabeleceria um novo recorde de itens colecionáveis ​​esportivos.

“Esta é essencialmente a Mona Lisa, é um momento muito mítico que atravessa não apenas a história do beisebol, mas a história americana, a história da cultura pop”, disse Ivy à ESPN. “Ainda estamos falando sobre isso 100 anos depois, o que é uma das razões pelas quais acho que é a peça mais significativa de memorabilia esportiva do mundo. Quando atinge esse novo recorde, a maré alta levanta todos os barcos. Acho que mais pessoas vão se interessar por esse hobby.”

Embora a identidade do comprador não seja pública no momento, Ivy disse à ESPN que havia uma dúzia de pessoas “em nossa lista de e-mail que pagariam entre US$ 15 e US$ 20 milhões” pela camisa de Ruth.

“Esse assunto é um ótimo assunto para começar uma conversa, em vez de, você sabe, comprar mais ações da IBM, investir em imóveis. Muitas pessoas sentem que estão meio que esgotadas com essas coisas”, disse Ivy.[The clientele] abrange toda a gama, você sabe, advogados até donos de times. Donos de times são interessantes: eles amam a história do jogo, possuir coisas como essa. Eles investiram e gastaram uma boa parte do seu tempo em seus esportes.”

“Uma camisa Babe ‘chamada de tiro'”, disse Barry Meisel, presidente e diretor de operações da MeiGray Authenticated, uma das empresas que fotocombinaram a camisa, à ESPN, “poderia ser, se não a mais importante relíquia esportiva da história americana, da história mundial”.

Os Yankees venceram o jogo por 7 a 5 e derrotaram os Cubs no dia seguinte para vencer a série.

Essa foi a última World Series de Ruth, e o “call shot” foi seu último home run em uma World Series, disse Mike Provenzale, gerente de produção do departamento de esportes da Heritage, à Associated Press.

Uma camisa da World Series de Mickey Mantle de 1952 e 1953, com fotos combinadas, foi vendida por US$ 3 milhões; apesar de não ter fotos combinadas, uma camisa do Brooklyn Dodgers de 1951, usada em jogo, com calças de 1950, foi vendida por US$ 5,52 milhões, um recorde para qualquer item de Jackie Robinson; uma camisa do Hank Aaron de 1954, com fotos combinadas, usada durante sua temporada de estreia e possivelmente sua primeira rebatida, foi vendida por US$ 2,1 milhões, um recorde para qualquer item de Aaron.

Um taco de beisebol “Shoeless” de 1911, usado no ano de estreia de Joe Jackson, foi vendido por US$ 2,01 milhões com prêmio do comprador, estabelecendo o recorde pago por um taco de beisebol.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.