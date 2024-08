O Canadá venceu o revezamento 4×100 metros masculino nas Olimpíadas na sexta-feira, depois que o grande favorito Estados Unidos errou novamente uma troca e foi desclassificado.

Andre De Grasse fez uma excelente última etapa para levar os medalhistas de prata de Tóquio para casa em 37,50 segundos, conquistando seu segundo ouro na prova após a vitória em 1996.

Akani Simbine, que terminou em quarto lugar nos 100 metros individuais, correu uma ótima última etapa para levar a prata para a África do Sul com um recorde africano de 37,57, assim como Zharnel Hughes para dar o bronze para a Grã-Bretanha com 37,61.

Hughes estava na equipe que terminou em segundo em Tóquio, mas depois perdeu a medalha devido a uma infração de doping cometida pelo companheiro de equipe CJ Ujah.

O fracasso dos EUA foi o mais recente de uma longa série, já que o país não vence o evento que costumava dominar desde 2000.

Christian Coleman deu aos americanos um ótimo começo, mas acabou praticamente colidindo com Kenny Bednarek na primeira troca de passes. Eles se recuperaram para terminar bem abaixo no campo, mas foram desclassificados, pois a troca foi ilegal.

“Simplesmente não aconteceu”, disse Coleman. “Talvez pudéssemos ter nos esforçado mais. Só acho que no momento não aconteceu.”

Desde 1995, nas Olimpíadas e no Campeonato Mundial, os EUA já tiveram 11 quedas de bastão, desqualificações ou proibições.

“No final do dia, sabíamos o que poderíamos fazer”, disse Kyree King, que correu a terceira etapa. “Viemos aqui e tínhamos a mentalidade de nenhum risco, nenhuma recompensa, então fomos lá e fizemos grande. Isso não aconteceu.”

O velocista americano aposentado Carl Lewis, que ganhou duas vezes o ouro olímpico no revezamento 4×100, criticou os dirigentes da equipe dos EUA pelo desempenho de sexta-feira.

É hora de explodir o sistema. Isso continua sendo completamente inaceitável. É claro que TODOS em @usatf está mais preocupado com relacionamentos do que com vitórias. Nenhum atleta deve pisar na pista e correr outro revezamento até que este programa seja alterado de cima para baixo. https://t.co/Re6THj8QTm — Carl Lewis (@Carl_Lewis) 9 de agosto de 2024

Os Estados Unidos estavam sem Noah Lyles, que ganhou o ouro nos 100 metros rasos, mas considerou a prova uma Olimpíada após ganhar a medalha de bronze nos 200 metros enquanto lutava contra a COVID.

Nem tudo estava perdido para os homens dos EUA na pista na sexta-feira. Na corrida final da noite, o americano Rai Benjamin finalmente saiu da sombra do recordista mundial Karsten Warholm, conquistando seu primeiro título individual importante ao passar pelo atual campeão para vencer os 400 metros com barreiras em 46,46 segundos.

Alison dos Santos, do Brasil, terminou em terceiro lugar pela segunda Olimpíada consecutiva, dando a estes Jogos os mesmos três homens no pódio de Tóquio.

“Eu consegui”, disse Benjamin, de 27 anos. “Isso me escapou por tanto tempo. … Acho que nunca duvidei. Era mais apenas manter a paciência e continuar aparecendo todos os dias e algo tem que tremer. Eu disse a mim mesmo: ‘Isso tem que sair do meu jeito em algum momento.’ E saiu do meu jeito hoje.”

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta reportagem.