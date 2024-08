Canales, do Panthers, elogia a saída de Young na pré-temporada: “Um dia infernal”

Foi apenas uma jogada contra a segunda equipe do Buffalo Bills, mas foi o suficiente para sugerir que o quarterback do Carolina Panthers, Bryce Young, está no caminho certo após uma temporada de estreia historicamente ruim.

Young completou 6 de 8 passes para 70 jardas e um touchdown, um de 8 jardas pelo meio para o tight end Jordan Matthews convertido, na vitória de sábado por 31 a 26 sobre os Bills no Highmark Stadium em Orchard Park, Nova York.

Foi a primeira e única aparição de Young em um jogo de pré-temporada, um jogo que o técnico do primeiro ano Dave Canales sentiu que era forte o suficiente para, segundo relatos, saudar a primeira escolha do draft de 2023 com “um dia infernal” quando Young entrou no vestiário.

Canales disse mais tarde que o ex-vencedor do Troféu Heisman no Alabama parecia “afiado” na sequência de 12 jogadas e 85 jardas.

“Não poderia ter sonhado melhor”, disse Canales. “Uma conversão de quarta descida ali, mas o vi estender as jogadas com as pernas, mantendo os olhos no campo, encontrando os caras.”

A jogada de quarta descida em particular mostrou como Young se desenvolveu sob o comando de Canales, que em 2023 ajudou o quarterback do Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield, a ter a melhor temporada da carreira e, antes disso, ajudou Geno Smith e Russell Wilson a terem as melhores temporadas da carreira com o Seattle Seahawks.

Era quarta para 3 do Buffalo 46 quando Young recebeu o snap do novato Andrew Raym, que foi forçado a assumir o papel de titular porque Austin Corbett estava de volta a Charlotte para o parto de seu filho, Cooper John Corbett (10 libras e 4 onças).

Young passou por suas primeiras progressões, então viu a pressão chegando, então o destro começou a desaparecer para a esquerda. Ele evitou um tackler e lançou um arremesso cruzado para o ex-wide receiver do Pittsburgh Steelers, Diontae Johnson, seu alvo favorito durante o training camp, para um ganho de 17 jardas.

“Postura, olhar para o campo, essa natureza agressiva, mas ser capaz de fazer isso dentro dos limites do que é mais inteligente fazer nessa situação”, disse Canales.

Young completou a jogada com 21 jardas para o veterano recebedor Adam Thielen.

Duas faltas depois, na terceira descida e gol da linha de 8 jardas, Young avançou no pocket e encontrou Matthews, um ex-wide receiver, completamente livre no meio para o touchdown.

O rating de Young de 140,6, embora contra reservas, foi um sinal positivo depois que ele teve o pior rating (73,3) na NFL há um ano, ficou à frente de apenas um quarterback no QBR com 33,4 e lançou 11 passes para touchdown, empatando com o menor número de qualquer chamador de sinal em uma temporada com pelo menos 500 tentativas na história da liga.

“Foi ótimo para todos nós sair e jogar contra um time diferente”, disse Young. “Tivemos algumas situações diferentes que tivemos que ter, o que foi ótimo para nós.”

O drive de Young ilustrou muitas das razões pelas quais o ataque de Canales é uma boa opção para ele. Ele abriu com um passe de ação de jogo no qual ele reverteu seu campo e atingiu Matthews por 8 jardas.

Em seguida, ele fez um passe de 13 jardas para o tight end novato Ja’Tavion Sanders.

Canales então se apoiou no jogo corrido por três corridas seguidas para tirar a pressão do jogo de passes. Young foi derrubado na jogada seguinte, mas foi por zero jardas porque o quarterback de 5 pés e 10 polegadas conseguiu evitar dois defensores e uma perda muito maior.

Isso preparou a jogada de quarta descida que teve um papel importante em Young ter o “dia do inferno” de Canales.

O jogo de Young e o desempenho do ataque, que estava entre os piores da NFL há um ano, foram um microcosmo do que Canales gostou nos treinos.

“Você pode ver a transferência do treino para o jogo de pessoas criando espaço para jogar depois da jogada”, disse Canales. “Essas são coisas que são tão críticas para nós.”