Canelo Alvarez fugindo de desafios? Caleb Plant o acusa de evitar lutas duras

Planta Caleb está pronto para voltar ao ringue, e não é só pelo dinheiro. Em 14 de setembro, o ex-campeão super-médio da IBF enfrentará Trevor McCumby no undercard do evento principal altamente antecipado entre Canelo Álvarez e Edgar Berlanga. Mas para Plant, esta não é apenas mais uma luta; é mais um passo em sua jornada para a redenção, no que ele mesmo apelidou de “turnê da vingança”.

Canelo Alvarez tem encontro próximo com ursos selvagens – VÍDEO

Depois de perder seu título e seu recorde invicto para Canelo em novembro de 2021 por nocaute técnico no 11º round, Plantar passou por altos e baixos em sua carreira, incluindo uma derrota difícil para David Benavidez. No entanto, o lutador de 32 anos se recusa a ficar para trás e agora planeja recuperar sua posição entre a elite do boxe.

Planta determinada a não implorar por uma revanche

Surpreendentemente, Plantar não fechou a porta para uma revanche com o mexicano. Apesar das dúvidas sobre se essa luta vai se materializar, ‘Sweethands’ está convencido de que merece outra chance.

“Acho que vale a pena, principalmente porque tivemos uma luta competitiva na primeira vez”, Plantar comentou em uma entrevista recente. “Provavelmente estava 6-4 antes do décimo primeiro round. Eu sinto que ele é digno.”

No entanto, o americano deixa claro que não está disposto a implorar por essa revanche. Com a ascensão de lutadores como Benavidez e David Morrell para a divisão dos meio-pesados, Plant se encontra em uma posição favorável ao lado de outros grandes nomes como Jermall Charlo, Diego Pacheco e Christian Mbilli, tornando-o um candidato natural para uma futura luta com Canelo.

Uma vitória que pode desencadear uma revanche

A possibilidade de uma revanche contra Álvarez poderia depender do resultado da próxima luta. “Com o fato de termos sido transferidos para o Canelo card, isso poderia gerar essas conversas para uma revanche”, Plant observou. Sua motivação para uma segunda luta com o ícone mexicano não é apenas financeira, mas também pessoal. “Não importa onde me coloquem. Eles podem me colocar no estacionamento e nós lutamos. Como você sabe, eu não faço isso apenas pelo dinheiro. Eu venho para lutar”, Plantar afirmou com determinação.

O dinheiro e os números por trás de uma revanche.

Canelo Álvarez deixou claro que, nesta fase de sua carreira, grandes salários e um bom show são suas principais motivações. Mas por que ele deveria enfrentar Plant novamente? De acordo com o próprio Plant, sua primeira luta gerou 800.000 compras de PPV, um número impressionante que, segundo ele, excede aqueles ganhos em algumas das lutas mais recentes de Canelo.

“Ele não fez isso contra Gennady Golovkin, Dmitry Bivol ou Jermell Charlo. Fizemos bons números e sinto que sou um bom vendedor no boxe. Tenho uma ótima base de fãs e muitas pessoas sintonizam para me ver lutar”, Plant garantiu.